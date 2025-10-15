DIICOT Craiova și Poliția au descins în opt județe și în București într-un dosar privind o rețea care ar fi raportat fictiv reciclarea de echipamente electrice și electronice.

Polițiștii și procurorii DIICOT Craiova au efectuat miercuri 17 percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Dolj, Călărași, Sibiu, Vaslui, Galați, Ialomița și Ilfov, într-un dosar penal ce vizează o grupare acuzată de fraudarea Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Potrivit anchetatorilor, cei implicați ar fi raportat fictiv activități de colectare și reciclare de deșeuri electrice și electronice (DEEE-uri), reușind să obțină peste 3,2 milioane de lei din fonduri publice.

Grup infracțional organizat și documente false

Conform datelor prezentate de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, în toamna anului 2024, cinci persoane ar fi constituit o grupare infracţională organizată, cu scopul obţinerii unor beneficii materiale importante de la o instituţie, prin raportarea fictivă a colectării şi reciclării unor cantităţi de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE-uri). Astfel, în intervalul octombrie – decembrie 2024, liderul grupului infracţional, sprijinit de celelalte persoane, ar fi creat aparenţa derulării unei astfel de activităţi de colectare/reciclare deşeuri, prin folosirea de documente false constând în facturi fiscale şi borderouri de achiziţie de la persoane fizice şi prin realizarea unui circuit financiar, de asemenea fictiv, între societăţile implicate în fraudă”, au transmis anchetatorii.

Cum funcționa mecanismul de fraudă

Liderul grupării ar fi întocmit și transmis către Administrația Fondului pentru Mediu rapoarte false, care atestau realizarea unor obiective de reciclare inexistente.

Pe baza acestor documente, instituția ar fi virat sume de bani în valoare totală de peste 3,2 milioane de lei, bani care au fost împărțiți între membrii grupului conform unei înțelegeri prestabilite.

Suspecții, duși la audieri

Cei cinci suspecți au fost conduși la sediul DIICOT Craiova pentru audieri.

Ancheta este în desfășurare, autoritățile urmând să stabilească exact traseul banilor și rolul fiecărui membru în cadrul rețelei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.