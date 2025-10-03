Noaptea trecută, procurorii DIICOT au emis 22 de ordonanțe de reținere într-un dosar complex de criminalitate organizată.

Gruparea vizată este acuzată că ar fi trimis zeci de tinere în vestul și nordul Europei, dar și în Emiratele Arabe Unite, unde erau exploatate sexual.

Suspecții sunt cercetați pentru constituire de grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, a transmis DIICOT.

Printre cei reținuți se află și un agent de poliție din Capitală, care ar fi furnizat informații confidențiale grupării și chiar și-ar fi pus la dispoziție contul bancar pentru a facilita transferul sumelor obținute din prostituție.

Câștiguri de milioane și legături cu clanul Butoane

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acumulat aproximativ 3,5 milioane de euro din exploatarea victimelor.

Aceasta ar fi asociată clanului Butoane din Giurgiu, una dintre cele mai cunoscute organizații interlope din România.

Bunuri de lux și proprietăți sechestrate

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit câteva sute de mii de lei cash, 10 mașini de lux în valoare totală de aproximativ 650.000 de euro și nu mai puțin de 21 de proprietăți.

Toate bunurile au fost puse sub sechestru pentru a fi confiscate în eventualitatea unei condamnări definitive.

