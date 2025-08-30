Forma de protest va continua pe termen nedeterminat, până la retragerea sau modificarea măsurilor considerate abuzive

De luni, 1 septembrie, sindicatele afiliate Uniunii Forța Legii din administrația publică locală declanșează un protest pe termen nelimitat. Funcționarii vor fi prezenți la locul de muncă, însă nu vor mai desfășura activități cu cetățenii, în semn de nemulțumire față de pachetul de reforme promovat de Guvernul condus de Ilie Bolojan, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis de liderul sindical Marius Sepi, măsurile anunțate reprezintă „cea mai puternică lovitură adusă administrației publice locale în ultimele trei decenii”. Printre acestea se numără reducerea masivă a personalului din primării și prefecturi, obligativitatea muncii part-time pentru funcționarii publici, transferul forțat în corpul de rezervă al celor care refuză modificarea contractelor de muncă și restrângerea atribuțiilor Poliției Locale în comunitățile mici.

Sindicaliștii denunță, de asemenea, menținerea unui număr ridicat de consilieri personali pentru primari și șefi de consilii județene, „sinecuri politice pe bani publici”, în timp ce angajații de rând sunt amenințați cu pierderea locurilor de muncă sau cu diminuarea veniturilor.

Marius Sepi precizează că organizația pe care o reprezintă a solicitat constant reforme reale, dar că măsurile propuse acum „nu aduc eficiență, ci haos și nesiguranță pentru angajați și comunități”. Printre soluțiile alternative avansate de sindicate se numără desființarea funcțiilor de viceprimar și administrator public, reducerea indemnizațiilor pentru consilierii locali și condiționarea strictă a angajării administratorilor publici.

Forma de protest va continua pe termen nedeterminat, până la retragerea sau modificarea măsurilor considerate abuzive. Sindicaliștii fac apel la sprijinul altor organizații din administrație și la solidaritatea cetățenilor, subliniind că „adevărata reformă nu poate fi făcută pe seama celor mai vulnerabili salariați și a comunităților locale”.

