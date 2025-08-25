Unul dintre cei mai decorati eroi de război ai Rusiei, locotenent-colonelul Konstantin Frolov, a fost demascat recent de anchetatori ca fiind liderul unei scheme de fraudă complexă, care implica soldați de elită și sustragerea a aproape 2,5 milioane de dolari, relatează ziarul rus Kommersant și Fox News.

Frolov, poreclit „Călăul” pentru abilitățile sale de lunetist, nu doar că și-a inventat faptele eroice, ci și-a ajutat trupele să fure bani din scheme ilegale.

Potrivit anchetatorilor, el a ordonat soldaților să-l împuște în mod deliberat pentru a părea răni grave, dar asigurându-se că nu le vor atinge organele vitale.

Schemă de fraudare și înșelătorii cu distincții false

Pe parcursul celor trei ani de război din Ucraina, Frolov a fost prezentat ca un erou, cu patru ordine de curaj și alte medalii de război, însă acum se dovedește că aceste distincții au fost câștigate ilegal.

Vara trecută, un denunțător a alertat autoritățile, iar anchetă a scos la iveală aceste practici.

Doi oficiali, inclusiv fostul comandant Artem Gorodilov, acuzați de fraudă și trafic ilegal de arme

În iunie 2024, Frolov a fost arestat, urmat de fostul său coleg Artem Gorodilov, acuzat de fraudă la scară mare.

De asemenea, Frolov era asociat cu trafic ilegal de arme, fiind acuzat de luare de mită, deținând trei pistoale capturate, o mitralieră, mine și grenade, conform surselor oficiale.

Anchetatorii continuă investigațiile, în timp ce scandalul zguduie armata rusă.