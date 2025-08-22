Joi, oficiali americani și europeni au prezentat consilierilor lor de securitate națională planuri pentru furnizarea de garanții de securitate Ucrainei, în contextul promisiunilor președintelui Donald Trump de a sprijini consolidarea defensivei țării în cazul unui acord de pace.

Un comunicat al Pentagonului a precizat că planificatorii americani și europeni au dezvoltat opțiuni militare pentru „a fi luate în considerare în mod corespunzător” de consilierii aliați.

Washingtonul nu intenționează să trimită trupe în Ucraina, ci să susțină prin sprijin aerian și alte măsuri.

Lideri europeni, dispuși să participe și să suporte cea mai mare parte a costurilor

Șefii apărării din mai multe țări, precum Finlanda, Franța, Germania, Italia, Regatul Unit și Ucraina, au avut întâlniri la Washington, iar oficiali precum secretarul de stat american, Marco Rubio, au organizat conferințe telefonice pentru planificare.

„Țările europene își vor asuma cea mai mare parte a poverii” în sprijinirea Ucrainei, a afirmat o sursă apropiată situației.

O posibilitate avansată este trimiterea de forțe europene în Ucraina, însă cu comanda și controlul american. Sprijinul aerian ar putea include sisteme de apărare și chiar zone de interdicție aeriană cu avioane de vânătoare SUA sau NATO.

Dezbateri despre necesitatea unei forțe de pace pe termen lung

Unii lideri europeni, precum cancelarul german Friedrich Merz, au subliniat că NATO trebuie să înțeleagă necesitatea unui angajament pe termen lung, cu mii de soldați, pentru o forță de pace în Ucraina.

Trump insistă pentru o încetare rapidă a conflictului, însă Kievul și aliații săi se tem că Rusia ar putea forța un acord în condițiile preferate de Moscova, atrage atenția Reuters.