Fondurile de pensii private din România au înregistrat, la 30 iunie 2025, active totale de 177,1 miliarde lei, în creștere cu 19% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 13,2% față de nivelul consemnat la sfârșitul lunii decembrie 2024, se arată într-un comunicat emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) au cumulat active de 170,8 miliarde lei, cu 19% mai mult decât în iunie 2024. Fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au ajuns la un volum al activelor de 6,26 miliarde lei, marcând o creștere de 17,5% în intervalul menționat. În ansamblu, activele sistemului de pensii private au reprezentat 9,9% din PIB la finalul primului semestru din 2025.

La aceeași dată, 9,3 milioane de români erau participanți în cele 17 fonduri de pensii private, în creștere față de 9,12 milioane la finele anului 2024. Dintre aceștia, 8,38 milioane de persoane contribuiau la fondurile de pensii administrate privat, iar 913.000 de participanți erau înscriși în sistemul pensiilor facultative, comparativ cu 832.000 la 31 decembrie 2024.

Politica investițională a fondurilor de pensii private continuă să fie orientată preponderent către piața financiară locală. La finalul lunii iunie 2025, 71% din portofolii erau alocate în instrumente cu venit fix, în timp ce 24%reprezentau investiții în acțiuni. Instrumentele financiare sunt evaluate prin metoda „marcării la piață” (metodă de evaluare a activelor financiare prin care acestea sunt raportate la prețul lor real de pe piață în momentul respectiv, nu la prețul de cumpărare sau la o valoare contabilă istorică), ceea ce poate determina episoade de volatilitate pe termen scurt. Totuși, caracterul de investiție pe termen lung al fondurilor de pensii private a demonstrat, de-a lungul timpului, reziliență în fața șocurilor de piață.

Raportul privind evoluția pieței pensiilor private în primul semestru din 2025 poate fi consultat AICI.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.