Acțiunile americane au crescut pe fondul așteptărilor piețelor privind votul Camerei Reprezentanților pentru a pune capăt închiderii guvernului

Acțiunile de pe Wall Street au crescut miercuri dimineață, pe fondul așteptărilor privind un vot în Congres care ar urma să redeschidă guvernul după cea mai lungă perioadă de blocaj administrativ din istoria Statelor Unite, notează AFP.

Camera Reprezentanților părea pregătită să voteze miercuri asupra unui proiect de lege privind finanțarea guvernului, menit să pună capăt impasului de șase săptămâni, după ce opt senatori democrati s-au alăturat luni republicanilor lui Donald Trump în Senat.

Speranțele legate de redeschiderea guvernului au contrabalansat îngrijorările recente privind evaluările prea ridicate ale acțiunilor din sectorul inteligenței artificiale.

La aproximativ 10 minute de la deschiderea ședinței de tranzacționare, indicele Dow Jones Industrial Average urca cu 0,6%, până la 48.232,83 puncte.

Indicele S&P 500 adăuga 0,3%, ajungând la 6.865,96 puncte, în timp ce Nasdaq Composite, dominat de companiile tehnologice, creștea cu 0,2%, până la 23.509,27 puncte.

Adam Sarhan, analist la 50 Park Investments, a declarat că evoluția pieței ar putea rămâne volatilă până la apariția unor semnale clare privind starea economiei, având în vedere lipsa datelor economice cauzată de blocajul guvernamental.

Investitorii așteaptă următorul catalizator pozitiv, care ar putea fi Nvidia — probabil cea mai importantă companie din domeniul inteligenței artificiale — sau valul de date economice care va apărea odată cu redeschiderea guvernului, a spus Sarhan.

Compania Nvidia este programată să își publice rezultatele financiare pe 19 noiembrie.

