Plenul Camerei Deputaților a adoptat marți un proiect de lege prin care valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși 45 de lei.

Modificarea valorii tichetelor de masă intră în vigoare din luna noiembrie.

„Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 45 de lei”, prevede amendamentul introdus în cadrul proiectului de lege.

Tichetele de creșă: contravaloarea plătită direct dacă nu există suport electronic

Proiectul mai stabilește că, în cazul în care tichetele de creșă nu pot fi emise electronic, contravaloarea acestora va fi achitată direct de angajator creșei sau entității asimilate în care copilul angajatului este înscris.

De la 40 la 45 de lei

Inițial, legea propunea o valoare maximă de 40 de lei, începând cu 1 ianuarie 2024.

În urma amendamentelor și a adoptării finale, Camera Deputaților, ca for decizional, a aprobat majorarea la 45 de lei.

