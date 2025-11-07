Absența ministrului rus de Externe Serghei Lavrov stârnește speculații la Moscova. Kremlinul neagă orice schimbare

Absența neașteptată a ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, de la o ședință crucială a Consiliului de Securitate al Rusiei a provocat o avalanșă de speculații la Moscova privind o posibilă remaniere guvernamentală. Totuși, Kremlinul a negat categoric vineri orice schimbare în vârful diplomației ruse, insistând că Lavrov „continuă să-și îndeplinească funcția”.

Nu există niciun sâmbure de adevăr în aceste zvonuri. Lavrov este, desigur, în continuare ministrul de Externe al Federației Ruse a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o conferință cu jurnaliștii.

Absență neobișnuită care ridică semne de întrebare

Speculațiile au fost alimentate după ce cotidianul Kommersant a relatat că Lavrov a lipsit „prin înțelegere” de la întâlnirea de miercuri, unde Vladimir Putin a sugerat posibilitatea reluării testelor nucleare la scară largă. Observatorii au remarcat că Lavrov a fost singurul membru permanent al Consiliului de Securitate care nu a participat la discuție — un detaliu rar și semnificativ în contextul rigid al ierarhiei putiniste.

Mai mult, câteva zile mai târziu s-a aflat că Lavrov nu va conduce delegația rusă la summitul G20 din Johannesburg, atribuție preluată prin decret prezidențial de Maxim Oreșkin, adjunct al șefului Administrației Prezidențiale. Decizia a alimentat speculațiile privind o posibilă răcire a relației dintre Putin și veteranul diplomat, aflat la conducerea Ministerului de Externe din 2004.

Tensiuni diplomatice și eșecul unui summit cu SUA

Absența lui Lavrov survine la scurt timp după prăbușirea planurilor pentru un summit Putin–Trump la Budapesta, o inițiativă pe care chiar Lavrov o coordonase. Negocierile au fost suspendate după o convorbire telefonică între Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio, în urma căreia Washingtonul a anunțat noi sancțiuni împotriva Moscovei, acuzând Rusia că nu și-a modificat poziția față de războiul din Ucraina.

Deși eșecul diplomatic a fost perceput de analiști drept un pas înapoi pentru Moscova, Kremlinul pare hotărât să țină eventualele tensiuni interne departe de ochii publicului.

În vârstă de 75 de ani, Serghei Lavrov este unul dintre cei mai longevivi și loiali colaboratori ai lui Putin, fiind considerat „vocea externă” a Kremlinului în ultimele două decenii. A fost în prima linie a politicii externe ruse de la războiul ruso-georgian din 2008, la anexarea Crimeei în 2014, până la invazia Ucrainei din 2022, pe care a justificat-o constant în fața comunității internaționale.

