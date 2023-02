Fostul ministru Claudiu Năsui este denunțător în mai multe dosare. El neagă că ar fi urmărit penal

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în guvernarea PNL – USR, este martor denunțător în mai multe dosare penale, însă respinge acuzația că ar fi urmărit penal.

Informația conform căreia Claudiu Năsui ar fi urmărit penal fusese prezentată de postul de televiziune Antena 3. „Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei este urmărit penal. Un document obţinut in exclusivitate de Antena 3 CNN arată că Năsui este urmărit penal pentru favorizarea infractorului, ascunderea sau distrugerea de probe din anchetă şi neglijenţă în serviciu”, menționează o știre postată pe site-ul Antena 3.

Știrea poartă data de 7 februarie 2023. Documentul prezentat de Antena 3 este o ordonanță care purta data de 2 noiembrie 2021. Ordonanța era semnată de un procuror de la Parchetul ICCJ și se referea la un dosar din anul 2021.

Fostul ministru Năsui este martor în dosarul Romarm

Acum, în februarie 2023, Claudiu Năsui respinge acuzația că ar fi urmărit penal. El susține că este acuzat de acest lucru drept represalii pentru faptul că a „deranjat multă lume”.

„Se vede că am deranjat multă lume. Nu e o coincidență că minciuna aceasta apare fix în ziua în care am dat declarații la DNA în calitate de martor. Nu doar că nu sunt urmărit penal, dar sunt denunțător și martor în mai multe procese penale deschise tocmai pentru neregulile pe care le-am găsit când am preluat Ministerul Economiei. Scopul minciunii promovate de Antena 3 este, probabil, acoperirea dosarului privind măștile din pandemie în care am fost citat, chiar luni, ca martor. Voi sesiza CNA și voi da în judecată Antena 3 pentru că nu poți să livrezi astfel de mizerii publicului și să scapi nesancționat”, a declarat fostul ministru al Economiei.

În acest moment, Năsui este martor în dosarul Romarm, întocmit de procurorii DNA. În dosar sunt cercetați directorul general al Romarm, Gabriel Țuțu, fostul fotbalist Victor Pițurcă și fiul acestuia, Alexandru Pițurcă.

Un deputat poate fi urmărit penal doar cu aprobarea Camerei Deputaților

Claudiu Năsui este în prezent deputat și vicepreședinte al USR. Este de precizat că, potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, un deputat poate fi urmărit penal doar cu aprobarea Camerei Deputaților. Nu există informații conform cărora, în anul 2023, Parchetul ar fi cerut Camerei Deputaților o asemenea aprobare.

