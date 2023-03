Rusia anunță Republica Moldova că sunt „țări vecine”. Poate fi o aluzie la Ucraina sau la Transnistria

Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Alexander Grushko, a făcut o declarație stranie, în care a susținut că Georgia, dar și Republica Moldova, sunt țări „vecine” cu Rusia.

Georgia, o țară din zona Caucazului, are, într-adevăr, graniță terestră cu Rusia. Georgia este și țară riverană Mării Negre, așa cum este și Rusia. Din aceste motive, Georgia este într-adevăr țară vecină cu Rusia. Dar Republica Moldova nici nu are ieșire la Marea Neagră, nici nu are graniță terestră cu Rusia. Republica Moldova este vecină doar cu două țări: Ucraina (la est, sud și nord) și România (la vest).

Declarația ministrului rus de Externe s-a referit, în principal, la susținerea oferită de SUA unor țări din estul Europei. Ministrul adjunct rus a acuzat Occidentul că are o atitudine „neocolonială” față de Georgia și Republica Moldova. Declarația lui Grushko, difuzată de agenția rusă TASS, a fost următoarea:

„Desigur, ne preocupă totul, ne îngrijorează situația din Georgia, precum și situația din Moldova, pentru că acestea sunt țări aflate departe de SUA, care încearcă să le spună ce să facă și ce să nu facă. Aceștia sunt vecinii noștri și vedem că SUA cu sateliții săi caută să creeze din ce în ce mai multe focare de tensiune de-a lungul granițelor noastre, încercând să creeze o competiție geopolitică în aceste zone – cheie, chiar și din motive geografice, pentru interesele de securitate ale Federației Ruse”