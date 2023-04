Președinta Maia Sandu a convocat Adunarea națională Moldova Europeană. Se dorește urgentarea procesului de aderare la UE

Șefa de stat a Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat Adunarea națională Moldova Europeană, această inițiativă fiind menită să grăbească procesul de aderare a Republicii Moldova la UE.

Președinta Maia Sandu a făcut un anunț în acest sens în seara zilei de 10 aprilie 2023. Evenimentul denumit „Moldova Europeană” se va desfășura la Chișinău. Data prevăzută pentru acest eveniment este 21 mai 2023.

„Să dăm răspuns celor care întreabă ce vor moldovenii”

„Mulți au impresia greșită că cetățenii Republicii Moldova privesc cu nepăsare la ceea ce se întâmplă. Mulți cred, în mod eronat, că cetățenii țării noastre sunt indiferenți și nu iau atitudine. Unii încă își pun întrebarea dacă poporul nostru își dorește cu adevărat aderarea la Uniunea Europeană.

Eu vă propun să le răspundem. Eu vă îndemn să ne manifestăm, ca popor, decizia clară de a fi parte a familiei europene, bazată pe respect, stabilitate și colaborare economică. Eu vă îndemn să arătăm că unicul stăpân al acestui pământ este poporul Republicii Moldova. Eu vă îndemn să le explicăm, celor care mai au dubii, că deciziile privind viitorul Republicii Moldova se iau în Republica Moldova.

A venit timpul ca moldovenii să arate că suntem un popor hotărât, un popor stăpân în casa lui, un popor care își poate apăra cu fruntea sus democrația, pacea și comunitățile. Eu cred că a venit timpul ca cei care sunt cu ochii pe noi, și din est și din vest, să vadă că, în clipele hotărâtoare pentru destinul nostru, suntem uniți și curajoși.

Vă anunț că am lansat inițiativa de a convoca la Chișinău o adunare a cetățenilor în care să spunem lumii că noi suntem europeni și că aceasta e calea aleasă de noi. Să dăm răspuns celor care întreabă ce vor moldovenii. Un răspuns răspicat și clar. Să se audă vocea noastră, a celor mulți, vocea poporului nostru.

Adunarea națională Moldova Europeană va fi organizată la 21 mai, în Piața Marii Adunări Naționale. Vocea fiecăruia va cimenta calea noastră europeană. Vin cu un îndemn către toți – oameni care lucrează pământul, profesori, studenți, organizații neguvernamentale, antreprenori, medici, oameni de cultură, angajați în sectorul privat, funcționari publici – împreună să sprijinim visul nostru comun. Să demonstrăm că noi vrem pace. Vrem ca Uniunea Europeană să fie la noi acasă. Așa cum ne-am adunat când am cerut independența și am obținut-o. Așa cum ne-am adunat și ne-am apărat democrația și am rezistat în cele mai grele timpuri. Așa să ne adunăm și acum”, a îndemnat președinta Republicii Moldova.

Adunarea națională Moldova Europeană trebuie să demonstreze că locuitorii vor să intre în UE

Se pare că evenimentul denumit „Moldova Europeană” se va desfășura sub forma unei adunări publice. Maia Sandu i-a invitat pe cetățenii Republicii Moldova să vină la această adunare. Pe de altă parte, aici vor fi prezenți, cu siguranță, membri ai Guvernului și politicieni din partidul PAS.

Republica Moldova a obținut, în anul 2022, statutul de candidat oficial la aderarea la UE. Acest statut a fost acordat simultan pentru Ucraina și pentru Republica Moldova. UE și-a manifestat astfel sprijinul față de aceste două țări, în contextul războiului din Ucraina. Nu este însă obligatoriu ca procesul de aderare să se finalizeze simultan pentru aceste două țări.

