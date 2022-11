Masacru în Afganistan: zeci de morți și zeci de răniți -VIDEO

Masacru la o școală religioasă din nordul Afganistanului. Peste 60 de victime printre elevii prezenți, în explozia petrecută miercuri, la orele prânzului.

Cel puţin 36 de tineri au fost uciși, iar alți 30 de elevi dintre cei prezenți au fost răniți, miercuri, într-o explozie la o şcoală coranică, în oraşul Aybak, în nordul Afganistanului.

„O explozie a avut loc miercuri, la prânz, în jurul orei 12:45 (ora locala) în interiorul școlii, în centrul orașului. Mulți băieți învață aici”, a spus guvernatorul provinciei Samangan, care a anunțat că „nu a existat o revendicare imediată”.

#BREAKING: Over 23 killed and at least 30 injured after an explosion inside Jihadiya Madrasa during noon prayers in the city of Aybak at the center of Samangan Province of #Afghanistan. Casualties likely to increase.



