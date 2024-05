Slovenul Aleksander Čeferin, președintele UEFA, a devenit cel mai recent lider important care susține campania pan-europeană pro-alegere, luptând pentru drepturile reproductive în Europa, și s-a înscris la Inițiativa Cetățenească Europeană „My Voice, My Choice for Safe and Accessible Abortion”, care își propune să strângă peste 1 milion de semnături în următoarele patru săptămâni.

Această inițiativă este condusă de Nika Kovac, coordonatoarea mișcării „My Voice, My Choice” și o activistă foarte proeminentă în Slovenia. Prim-ministrul sloven Robert Golob a devenit, de asemenea, primul lider european care sprijină această inițiativă.

În Slovenia, avem dreptul de a lua decizii libere cu privire la nașterea copiilor noștri, consacrat în Constituție. Statul oferă oportunități pentru realizarea acestei libertăți și creează condiții care permit părinților să decidă când și dacă vor avea copii , a spus Golob.

Un număr tot mai mare de lideri politici, artiști și celebrități se alătură primei campanii de acest gen, care a reunit peste 100 de ONG-uri pentru a lupta pentru drepturile pro-alegere în Europa. Mișcarea câștigă avânt, deoarece activiștii se tem de un val de extremă dreaptă în viitoarele alegeri europene. La atingerea pragului de 1 milion de semnături, această inițiativă va marca primul pas către crearea unui fond pentru a ajuta femeile care, din diverse motive, nu pot accesa îngrijiri sigure pentru avort în cadrul UE. Acest fond va oferi sprijin financiar crucial pentru femei și va avansa drepturile reproductive.

În multe țări din Europa, precum Polonia, Malta, Italia, Croația, dreptul de a alege se află la o răscruce critică. Partidele europene de extremă dreaptă, cum ar fi AfD în Germania, PiS în Polonia și Fratelli d’Italia în Italia, se opun ferm drepturilor reproductive. Situația s-a înrăutățit recent cu guvernul Giorgiei Meloni, care împinge Italia înapoi în „vremurile medievale” prin propunerea de legislație care oferă activiștilor anti-avort un loc în clinicile de avort.

Susținerea lui Čeferin este crucială și vine după sprijinul oferit de prim-ministrul Sloveniei, Robert Golob, fostul președinte al Spaniei, José Luis Rodríguez Zapatero, politicianul olandez și membrul Parlamentului European, Bas Eickhout, actorul de la Hollywood, Mark Ruffalo și fostul ministru al egalității, Irene Montero (Spania).

Vorbind despre semnarea inițiativei cetățenești, Čeferin a spus: „Am semnat inițiativa cetățenească europeană pentru avort sigur și accesibil în Europa „My Voice, My Choice” pentru că cred că libertatea de a alege este un drept fundamental al omului. Vă îndemn și pe voi să vă alăturați și să vă trimiteți semnătura în semn de solidaritate pentru a contribui la o Uniune Europeană mai compătimitoare și mai dreaptă.”

Din punctul de vedere al Sloveniei, este un drept evident, o libertate pe care nu o discutăm, deoarece este deja scrisă în cel mai înalt act juridic al țării. Tocmai de aceea sunt convins că putem împărtăși acest lucru cu alte națiuni și țări din Uniunea Europeană într-un spirit de solidaritate.

Mai presus de toate, prin inițiativa cetățenească europeană, prin care toți europenii au dobândit un drept important de participare activă la formularea politicilor și schimbărilor UE, precum și la co-crearea Europei noastre comune.

Acest lucru ar trebui să fie adaptat pentru toți locuitorii Uniunii și, mai presus de toate, să vizeze protecția lor. Femeile din Uniunea Europeană nu ar trebui să moară din cauza lipsei de acces la încetarea artificială a sarcinii în siguranță. Drepturile lor ar trebui să fie protejate și fiecare individ ar trebui să aibă libertatea de a decide cum să își trăiască viața.

În următoarele săptămâni, liderii campaniei așteaptă sprijin din partea unui număr mare de campioni din întreaga societate.

Nika Kovac, directorul fondator al Institutului de Cercetare 8 Martie și o voce principală în spatele campaniei „My Voice, My Choice” a declarat:

Suntem încântați să avem sprijinul lui Aleksander Čeferin și îi mulțumim pentru semnarea inițiativei cetățenești.

Campania noastră este despre protejarea dreptului fiecărei femei din Europa de a face propria alegere și de a putea, dacă așa dorește, să acceseze servicii de avort sigure și accesibile. Până la urmă, dovezile ne arată că restricționarea accesului la avort nu oprește avortul, ci doar îl face nesigur. Unde avortul nu este accesibil, se creează o diviziune de clasă în acces. Cei care au mijloacele fie plătesc privat, fie călătoresc pentru a accesa serviciile de avort de care au nevoie. Cei fără mijloace își pot pune propriile vieți în pericol continuând o sarcină care le amenință sănătatea sau pot recurge la furnizori ilegali de avort.

Despre campania „My Voice, My Choice”

Campania „My Voice, My Choice”, inițiată de ONG-uri europene, se concentrează pe îmbunătățirea drepturilor reproductive în întreaga Uniune Europeană. Scopul principal este de a stabili un mecanism specific de finanțare dedicat asigurării accesului femeilor din UE la servicii de avort și îngrijire reproductivă.

Această mișcare a unit activiști din mai multe națiuni europene, inclusiv Spania, Finlanda, Polonia, Franța, Croația și Irlanda, care militează împreună pentru această cauză. Obiectivul campaniei este de a strânge semnături din statele membre pentru a participa la un program care oferă sprijin financiar pentru serviciile de avort și îngrijire reproductivă.

Despre ECI

Inițiativa Cetățenească Europeană (ECI) permite cetățenilor europeni să propună legislație. Când o inițiativă strânge 1 milion de semnături, Comisia Europeană o evaluează. Dacă este aprobată, Comisia poate propune legislație, consultându-se cu instituțiile UE. Pentru „My Voice, My Choice”, atingerea pragului de 1 milion de semnături ar determina Comisia să propună sprijin financiar pentru avort sigur și accesibil în UE.