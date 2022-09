Ministrul Apărării din Marea Britanie, Ben Wallace ia în serios tot ceea ce zice Putin – ” este un om fără scrupule”

Cu doar două luni în urmă, numele lui Ben Wallace a fost în fruntea mai multor sondaje ale membrilor Partidului Conservator ca alegerea preferată de lider.

Într-un univers paralel, ar fi putut fi premierul care să intre în 10 Downing Street la începutul acestei luni, confruntat cu o criză uriașă a costului vieții și cu șocul pierderii monarhului Marii Britanii la doar două zile de la slujbă.

Însă, în prima surpriză majoră a concursului, Wallace a declarat că a decis să nu mai între în competiție, după ce i-a luat două zile să considere opțiunile pe care le are după ce Boris Johnson și-a anunțat plecarea.

„Nu mi-am dorit-o suficient”, spune Wallace, 52 de ani, vorbind despre decizie pentru prima dată, săptămâna trecută. „Cred că în stadiul meu din viață… ca să vrei să fii prim-ministru, trebuie să-ți dorești cu adevărat.

„Trebuie să-ți dorești asta mai presus de orice altceva, să fii necruțător la un nivel. Pot fi nemilos în anumite lucruri. Dar am trei copii adolescenți, eu și soția mea ne-am despărțit, așa că nimeni nu va veni să locuiască cu mine în Chequers.”

Un alt motiv pentru care a optat pentru a nu-și arunca pălăria în ring a fost aversiunea față de perspectiva de a fi recunoscut oriunde merge, spune Wallace, care este parlamentar de Lancashire din 2005.

„Nu mă deranjează în circumscripția mea, mulți oameni din circumscripția mea știu cine sunt. Dar rămâne cu tine pentru totdeauna, dacă ești fost prim-ministru. Oamenii vin la tine și îți fac fotografii. Nu vreau asta pentru mine sau pentru familia mea.”

Wallace, un fost căpitan în Gărzile Scoțiene, a avut și avantajul de a fi ministru de Cabinet în rolul său de vis, la cârma Ministerului Apărării, o slujbă pe care a spus clar că dorește să o păstreze.

S-a simțit foarte privilegiat să facă o meserie pe care o iubești și îl face să se simtă împlinit, ”simt că sunt într-un loc în care pot face diferența”.

La doi ani și jumătate după ce a fost numit secretar al Apărării, Wallace s-a trezit față în față cu omologul său rus, Serghei Șoigu, și cu generalul Valery Gerasimov, șeful Statului Major al Rusiei, în februarie, deoarece fiecare indiciu sugera că Kremlinul era pregătit pentru o invazie pe scară largă a Ucrainei.

„Am reușit să le spun lui Shoigu și Gerasimov: „Ucrainenii se vor lupta și vă vom sancționa””, a spus Wallace într-un interviu oarecum prevăzător pentru The Telegraph în martie.

De atunci, el s-a trezit în centrul unui efort internațional de a ajuta efortul de rezistență al lui Volodymyr Zelensky împotriva invaziei brutale supravegheată de Vladimir Putin.

Rolul său a inclus furnizarea Ucrainei cu hardware militar, cum ar fi arme ușoare antitanc – eforturile sale fiind ghidate de conversații frecvente cu Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al apărării, în paralel cu conversațiile dintre Zelensky și primierul Johnson, iar acum Liz Truss. Săptămâna trecută, el a vizitat un eveniment găzduit de Ministerul Apărării la un teren de testare a vehiculelor din Bedfordshire, unde firmele de apărare prezintă hardware, de la un vehicul blindat echipat cu un lansator de rachete Brimstone până la un tanc Challenger 3.

Aici, secretarul Apărării, care dă acest prim interviu pentru ziarul The Telegraph de când Truss a devenit prim-ministru, pare să fie în elementul său. Punctul culminant este o plimbare prin Millbrook Proving Ground într-un Boxer, vehiculele blindate digitalizate folosite pentru a transporta trupe în prima linie și pentru a îndeplini o varietate de roluri pe câmpul de luptă. Pista include o pantă de 1:1 sau 45 de grade și o serie de cratere și denivelări aspre concepute pentru a reproduce terenurile câmpului de luptă. Wallace este însoțit de generalul Sir Patrick Sanders, șeful Statului Major General – ambii bărbați vorbesc calm la magazin peste acoperișul blindat al lui Boxer, în timp ce călătoresc „capotul superior” pe traseu.

„Rareori pot să fac ceea ce am făcut astăzi”, spune el după aceea. „Dacă mergi la un mare spectacol aerian, ajungi, ești escortat, apoi te întâlnești cu toți cei de la conducerea superioară… Vreau doar să văd toate lucrurile.” „Lucrurile” de interes pentru Wallace includ inovații despre care el crede că vor fi cruciale în bătăliile viitoare.

„Ceea ce am văzut astăzi, de exemplu, unele dintre acele piese mari de artilerie, au echipaje de două persoane. În prezent, un pistol autopropulsat are un echipaj de cinci.” Apariția unor astfel de vehicule va însemna că, în unele cazuri, cel puțin, „Nu am nevoie de atât de mulți oameni să facă același lucru”.

Dar, dezvăluie el, în urma angajamentului lui Truss de a crește cheltuielile pentru apărare la 3% din PIB de la aproximativ 2% acum, Forțele Armate vor crește în sfârșit din nou după decenii de „bugete în scădere” după sfârșitul Războiului Rece. El citează angajamentul de 3% ca un factor cheie din spatele deciziei sale de a-l susține pe Truss să devină lider conservator în iulie.

„Motivul pentru care am susținut-o pe Liz Truss a fost că riscurile pe care eram pregătiți să le tolerăm la mijlocul deceniului nu mai reprezintă riscuri pe care vreau să le mai tolerez acum în lumina agresiunii ruse.

„Există anumite riscuri pe care nu ni le putem asuma cu adevărat. Și de aceea i-am scris cancelarului în martie trecut pentru a spune de lucrurile pe care nu le-am primit în IR [2021 Integrated Review of defense and security] i le-am cerut din nou, avem nevoie de ele.”

Wallace pare să aibă o viziune vagă asupra lui Rishi Sunak, despre care se pare că nu a răspuns oficial la scrisoarea din martie. Întrebat dacă se așteaptă ca Kwasi Kwarteng să fie un cancelar mai receptiv, el răspunde: „Da”. Acest lucru se datorează parțial liniei ferme stabilite de Truss, care a „fost neclintit: 2,5% până în 2026, 3% până în 2030”. „Ea a spus din prima zi: „Nu vă faceți iluzii, vreau să fie clar”. Este una dintre prioritățile ei clare ca prim-ministru că vom investi și vom cheltui banii.”

În timp ce Ministerul Apărării „a fost atât de obișnuit cu 30 sau 40 de ani de apărare împotriva reducerilor sau de a reconcilia reducerile cu luptele moderne, va trebui să se obișnuiască cu o cultură complet diferită, care este că de fapt vom crește, chiar ne vom schimba”, spune Wallace, cu o vădită încântare.

„În 1991, a fost corect ca Trezoreria, sau contribuabilul, să ia un dividend de pace. Au investit în noi timp de 50 de ani și a fost corect că Războiul Rece s-a prăbușit și a existat un dividend de pace care se va întoarce din acea investiție. Problema este că a trecut de la un dividend de pace la un raid corporativ al Trezoreriei.

„Nu s-au oprit niciodată, chiar și până în punctul în care Trezoreria lui Sunak a încercat să stipuleze dimensiunea armatei. Cred că asta s-a schimbat. Banul scade.” Kwarteng „obține” ceea ce este necesar, spune Wallace. „Am vorbit cu Kwasi ieri. Vom ajunge acolo doar dacă lucrăm împreună și Kwasi va fi un cancelar extraordinar și deschis.”

„Nu va închide ușa Numărului 11 și se va ascunde în spatele ei”, adaugă Wallace, într-o altă împunsătură aparentă la Sunak.

„Nu-l subestimați niciodată pe Putin” Ben Wallace

Wallace consideră că, în ciuda nivelului cheltuielilor Marii Britanii pentru apărare ca pondere din PIB care depășește majoritatea celorlalte țări europene, „eram în pericol să ne pierdem poziția” de lider, în vreme ce alții s-au grăbit să crească nivelul cheltuielilor în urma invaziei Ucrainei.

„În același timp, urma să fim prinși din cauza faptului că nu suntem pregătiți și capabili. Cred că adevărata provocare nu va fi neapărat să facem față amenințării de astăzi, ci să facem față amenințării de mâine și dacă putem deveni un lider de gândire în bătăliile viitoare.”

Relația strânsă a guvernului cu regimul lui Zelensky oferă Regatului Unit o perspectivă unică asupra invaziei ruse și a răspunsului Ucrainei, oferind lecții pe care Wallace vrea să le „importe în armata, marina și forțele noastre aeriene și să ne proiectăm pentru 2030”.

El acordă o scurtă atenție și ofițerilor pensionați și conservatorilor din backbench care au cerut mărirea planificată a lui Truss, echivalentă cu peste 40 de miliarde de lire sterline până în 2030, care vor fi cheltuite pentru restabilirea regimentelor slăbite la puterea lor anterioară.

„Dacă acei bani noi promiși de Liz Truss sunt doar cheltuiți pentru a ne transforma înapoi în armata anilor 1980, pierdere totală de timp”, insistă el. „Trebuie să-i investim în locurile potrivite. Și cred că vom avea nevoie de o forță armată mai mare pentru a fi mai competitivă și mai globală. Pentru că va trebui să învățăm să fim prezenți în Pacific, în Orientul Mijlociu, în Africa și în Regatul Unit și în Atlanticul de Nord. Toate astea contează.” Deci, ce părți ale Forțelor Armate vor crește?

„Nu am de gând să speculez despre asta pentru că cred că trebuie să ne uităm la lecții. Vă dau un exemplu. Pe câmpul de luptă, artileria modernă, care acum are o rază mai lungă de acțiune, schimbă modul în care le folosim. Deci, artileria cuplată cu UAV-uri mici [vehicule aeriene fără pilot sau drone] a făcut artileria incredibil de precisă. Dacă ești observat în aer liber, durează doar câteva secunde pentru ca cineva să se asigure că obuzul aterizează chiar deasupra capului tău.

„Așadar, este foarte probabil să creștem armata, dar s-ar putea să nu fie locurile în care generalii dvs. de fotoliu doresc, pentru că ceea ce avem nevoie disperată este să investim, de exemplu, în capacitatea noastră ISR [Intelligence, supraveghere și recunoaștere].

„Oamenii vor vorbi întotdeauna despre regimente – „veți aduce înapoi puștile” sau orice ar fi. Este mai probabil să aducem baterii de artilerie și mai multe informații despre semnale și mai mult război electric și, cu siguranță, capabilități contra-UAV. Dacă nu putem doborî acele mici drone, suntem foarte vulnerabili, indiferent de cine ești.”

Wallace a vorbit la doar câteva ore după ce Putin a apărut la televizor pentru a insista că nu este o cacealma amenințarea sa de a folosi arme nucleare în cazul „uni amenințări la adresa integrității teritoriale a Rusie”. Președintele rus mobilizează acum sute de mii de oameni suplimentari pentru a lupta în Ucraina în urma unei contraofensive rapide a forțelor ucrainene în această lună.

„Unele dintre acestea nu reprezintă nimic din ceea ce nu este deja cunoscut, care este doctrina lor privind utilizarea armelor nucleare se bazează pe amenințarea la adresa integrității Rusiei”, spune Wallace. „Nu este o doctrină secretă”.

„Dar niciodată nu-l subestimați pe Putin și pe ruși. Istoria este plină de anularea Rusiei și apoi revenirea Rusiei. Luăm în serios tot ceea ce face, pentru că acesta este un om fără scrupule și fără respect pentru dreptul internațional.” Ben Wallace

Acestea fiind spuse, Wallace subliniază că „am văzut înainte ca superputeri să piardă, am văzut că Uniunea Sovietică a pierdut Afganistanul. Atunci nu au început să distrugă pe toată lumea. Am văzut că Statele Unite au pierdut efectiv Vietnamul. Nu este nemaiauzit ca superputeri să piardă. Sunt mai îngrijorat că va ucide mult mai mulți oameni, inclusiv ai lui, înainte să-și dea seama de nebunia a ceea ce se întâmplă”.