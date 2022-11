Alegeri în SUA, primele rezultate

Republicanul Ron DeSantis, potenţialul rival al lui Donald Trump pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidenţiale din 2024, a fost reales guvernator al Floridei în alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului, potrivit presei americane.



O reprezentant în ascensiune al extremei drepte, el s-a impus fără surprindere în acest stat în faţa fostului guvernator Charlie Crist, un fost republican, potrivit ABC şi CNN, preluate de Agerpres.



Democratul Maxwell Frost, în vârsta de 25 de ani, a devenit primul membru al „Generaţiei Z” care intră în Congresul SUA, câştigând un loc în Camera Reprezentanţilor din Florida, potrivit mass-media americane.



„S-a scris Istoria pentru Floridieni, ‘Generaţia Z’ şi pentru toţi cei care cred într-un viitor mai bun”, a scris el pe Twitter.



„Este nevoie de această reprezentare în Congres, pentru a avea o guvernare care să arate ca ţara şi să ştie prin ce trece”, a declarat Maxwell Frost în octombrie.



Provenit din „Generaţia Z” – cea a adolescenţilor şi tinerilor de astăzi – el revendică o poziţie politică de stânga. Maxwell Frost transmite mesaje de justiţie socială sau de luptă împotriva schimbărilor climatice şi intenţionează să folosească mandatul pentru a combate violenţa cu arme de foc. Tânărul a intrat în politică la vârsta de 15 ani, îngrozit ca mulţi dintre compatrioţii săi de un atac armat comis la şcoala primară Sandy Hook, în Connecticut, în 2012. Ulterior el a devenit unul dintre reprezentanţii naţionali ai organizaţiei March for Our Lives, o mişcare fondată după un atac armat într-un liceu din Florida.



În New Hampshire, o alta republicană în vârsta de 25 de ani, Karoline Leavitt, a candidat de asemenea pentru un loc în Camera Reprezentanţilor. Apropiaţi ca vârstă, cei doi candidaţi nu s-ar putea separa din punct de vedere politic. Militantă pro-Trump, tânăra susţine o scădere a taxelor şi controale mai stricte la frontiere.



Maura Healey a devenit prima guvernatoare declarată în mod deschis lesbiană aleasă în Statele Unite, în statul Massachusetts, potrivit presei americane.



Democrata în vârsta de 51 de ani, l-a învins pe republicanul Geoff Diehl, potrivit Fox News şi NBC în acest stat din nord-estul ţării, care era condus de un republican.



Fosta purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump la Casa Albă, Sarah Huckabee Sanders, a fost aleasă guvernator al statului republican Arkansas, potrivit proiecţiilor presei americane.



Ea a câştigat în faţa democratului Chris Jones în acest stat, unde tatăl ei, Mike Huckabee, o figură a politicii americane, a fost guvernator din 1996 până în 2007.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!