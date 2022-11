Reclamațiile sunt bine-venite pe Twitter, dar contra-cost

Un nou proprietar, noi reguli pentru Twitter. În timp ce majoritatea rețelelor sociale încurajează plângerile mai ales pentru a combate fake-news, Elon Musk, șeful Twiter, spune că reclamațiile se pot face dar pe bani.

,,Pentru toți reclamanții, vă rugăm să continuați să reclamați, dar va costa 8 USD.”, a postat Musk pe Twitter.

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8