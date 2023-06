Manifestarea bolii Alzheimer si importanta diagnosticarii precoce a acestei afectiuni

Alzheimer este o afectiune progresiva si degenerativa care afecteaza celulele neuronale, fiind una dintre cele mai des intalnite afectiuni de acest tip la nivel mondial. Statisticile in cazul acestei boli sunt ingrijoratoare. Conform cifrelor care analizeaza aceasta afectiune, la fiecare 3 minute un pacient este diagnosticat cu aceasta afectiune la nivel global.

In acest context nu este surprinzator faptul ca Alzheimer este una dintre cele mai studiate afectiuni pentru a se gasi diferite raspunsuri referitoare la riscurile si cauzele care conduc la aparitia bolii si cu privire la principalele simptome. Primele manifestari ale acestei afectiuni sunt cele care trebuie sa convinga orice pacient sa se adreseze medicului specialist.

Principalele forme de manifestare in boala Alzheimer

Exista o serie de manifestari sau simptome care ne pot conduce inspre afectiunea Alzheimer. Primele astfel de manifestari sunt pierderile minore de memorie. Daca in prima faza astfel de episoade nu ridica semne de ingrijorare pacientului, pe masura ce boala avanseaza, pacientul va pierde tot mai multe amintiri si va putea ajunge pana in situatia in care nu va recunoaste persoanele apropiate sau locurile cunoscute.

O alta manifestare care poate sa apara in cazul bolii Alzheimer este data de problemele de vedere. Daca situatiile in care citirea se face cu mai mare greutate sunt frecvente, distantele sunt apreciate cu dificultate sau distingerea anumitor elemente dintr-o imagine este eronata, acestea pot fi indicii care sa duca inspre simptome ale bolii Alzheimer. Tot o manifestare a bolii Alzheimer este dificultatea de a rezolva sarcini zilnice atat in aspectele vietii profesionale, cat si in aspectele vietii personale.

Manifestari care sunt deseori intalnite in boala Alzheimer sunt schimbarile bruste de comportament, agresivitatea crescuta sau iritabilitatea excesiva, dar si imposibilitatea de a indeplini anumite sarcini zilnice care sa aiba diferite grade de dificultate. Este important ca toate aceste manifestari si simptome sa fie evaluate de catre un specialist. Doar in urma unei astfel de consultatii se poate pune diagnosticul si se poate stabili un plan de tratament.

Diagnosticarea in cazul bolii Alzheimer

La fel ca in cazul multor altor afectiuni, si in cazul bolii Alzheimer diagnosticarea precoce este foarte importanta pentru a limita efectele asupra vietii pacientului si asupra vietii apartinatorilor acestuia. De multe ori manifestarile si simptomele enumerate sunt ignorate sau asociate altor cauze, nicidecum bolii Alzheimer.

Din acest motiv diagnosticul de Alzheimer trebuie stabilit doar in urma unui control de specialitate intr-un centru medical autorizat. Avand in vedere ca boala Alzheimer este o afectiune care in principal se intalneste la persoanele varstnice, odata cu avansarea in varsta oricare dintre manifestarile de mai sus trebuie luate in considerare de persoanele care trec de 60 de ani.

Odata observate oricare dintre aceste simptome, se recomanda programarea la un control intr-un centru medical autorizat unde se vor putea face evaluari cognitive, evaluari cu markeri imagistici sau evaluari biologice.

Diagnosticul este stabilit in baza unor investigatii detaliate, pentru ca precizia diagnosticului sa fie cat mai mare, fara ca anumite simptome sa fie confundate si asociate eronat cu boala Alzheimer. Mai multe detalii pot fi gasite pe www.pro-memoria.ro.