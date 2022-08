Necrolog despre Anne Heche, actrița talentată de la Hollywood a cărei vieți privată a umplut tabloidele  

Anne Heche, actrița, care a murit la vârsta de 53 de ani, a ajuns la faima de la Hollywood în anii 1990 în filme precum Donnie Brasco, Volcano, I Know What You Did Last Summer și Wag the Dog; dar și datorită relației cu o persoană de același sex de la Hollywood, Ellen DeGeneres.



Anne Heche si Ellen DeGeneres/Reuters

Relația lor, care a început în 1997, a umplut tabloidele, însă a provocat o furtună pentru cariera sa de film care a culminat în 2000, după ce s-au despărțit, când Anne Heche, sub influența drogurilor, a bătut la ușa casei unui străin din Fresno, California, s-a declarat Dumnezeu și s-a oferit să-i ia pe toți în rai cu nava ei spațială.

Cu toate acestea, în anii care au urmat, și-a refăcut cariera, deși nu cu marile studiouri de la Hollywood, ci în roluri mici, apoi mai mari, de televiziune și în filme independente.

După cum este dezvăluit în autobiografia ei Call Me Crazy actrița a avut o copilărie de coșmar în Ohio. Anne Celeste Heche, cea mai mică dintre cinci copii, s-a născut la 25 mai 1969, din creștinii fundamentaliști Donald Heche și Nancy.

Anne a susținut că, în copilărie, a fost violată în mod repetat de tatăl ei, un organist al bisericii și un antreprenor nereușit, contractând herpes genital ca urmare (deși mama ei, a susținut că era de fapt erupție cutanată de scutec). „Am avut o lume fantastică în care am scăpat”, își amintea ea în 2001. „Am numit-o pe cealaltă personalitate a mea Celestia. Am crezut că sunt din lumea aceea. Am crezut că sunt de pe altă planetă.” A declarat actrița.

Familia a întâmpinat dificultăți financiare grave și, până în 1981, s-a mutat de 12 ori, evitând întotdeauna cererile de chirie neplătite.

În 1983, tatăl ei a murit de SIDA, la scurt timp după ce a dezvăluit familiei sale că este homosexual (se pare că unul dintre motivele relocărilor frecvente ale familiei a fost dorința lui de a fi lângă iubitorii de sex masculin). Trei luni mai târziu, fratele lui Anne, Nathan, în vârstă de 18 ani, a murit într-un accident de mașină despre care ea l-a considerat sinucidere.

Anne Heche a găsit în actorie „o viață și o bucurie care nu era în familia mea”, iar după liceu, în 1987, a obținut un loc de muncă în telenovela NBC Another World, câștigând un premiu Daytime Emmy pentru cea mai tânără actriță excepțională.

În 1993 s-a mutat la Hollywood, cu o succesiune de performanțe secundare remarcabile în filme precum comedia romantică de cult Walking and Talking (1996) și Donnie Brasco (1997), în care a jucat alături de Al Pacino și Johnny Depp ca soția lui Depp.

A fost o asistentă prezidențială elegantă în filmul apreciat de critici Wag The Dog (1997) cu Robert De Niro și Dustin Hoffman și vulcanolog în filmul dezastru Volcano (1997) cu Tommy Lee Jones.

Ea a mai avut numeroase roluri suplimentare la televizor.

Până când Ellen DeGeneres a apărut pe scenă, Anne Heche a fost cunoscută mai ales pentru relația cu actorul comic Steve Martin. Într-un interviu acordat ABC News în 2001, ea a susținut că pentru a face față moștenirii copilăriei ei, „Am băut, am fumat, m-am drogat. Am făcut sex cu oameni. Am făcut tot ce am putut pentru a scăpa de rușinea din viața mea.”

Anne Heche a întâlnit-o pe Ellen DeGeneres la petrecerea de la Oscar a revistei Variety în 1997, cuplul a ajuns mână în mână la premiera filmului Volcano și și-au declarat dragostea la The Oprah Winfrey Show.

Anne Heche a susținut că drept consecință a relației lor, marile studiouri au încetat să o mai contracteze: „Nu am făcut nicio fotografie de studio timp de 10 ani. Am fost concediată dintr-o afacere cu fotografii de 10 milioane de dolari și nu am văzut lumina zilei într-o imagine de studio.”

La momentul în care a ieșit, fusese rezervată pentru a juca împreună cu Harrison Ford în comedia romantică Six Days, Seven Nights. Fox, a susținut ea, a încercat să renunțe la înțelegere, dar Ford a venit în ajutor: „El a spus: „Sincer, draga mea, nu-mi pasă cu cine te culci, avem o comedie romantică de jucat! „

Filmul s-a descurcat prost la box office, deși nu este clar dacă acest lucru a fost din cauza recenziilor slabe sau a reticenței publicului pentru noua sa relație. (Un sondaj de la acea vreme a constatat că 68% dintre spectatori au spus că rolul ei le-a afectat negativ dorința de a vedea filmul.)

De fapt, Anne Heche a fost distribuită într-un al doilea rol principal în 1998, ca interesul amoros al lui Vince Vaughn în drama Return to Paradise și a jucat-o pe victima lui Norman Bates, Marion Crane, în remake-ul lui Gus Van Sant, Psycho, în același an. Dar cu siguranță cariera ei la Hollywood suferise un eșec.

Cu toate acestea, chiar și cu steaua ei în scădere, Anne Heche a continuat să ofere spectacole puternice în filme de televiziune și seriale drame, printre care Hung, Men in Trees și Save Me, a jucat-o pe Ally McBeal, un pacient cu sindromul Tourette.

În 2004, reprezentarea ei a unei mame dependente de droguri în filmul TV Gracie’s Choice i-a adus o nominalizare la un alt Emmy, iar în același an a adus o calitate enigmatică unui rol secundar din controversatul film Birth al lui Jonathan Glazer, pe care criticul David Thomson l-a salutat ca o lucrare de măreţie neînţeleasă.

Totuși, ea nu și-a găsit niciodată stabilitate în viața personală. În 2001 s-a căsătorit cu cameramanul Coleman Laffoon. Au avut un fiu, dar căsătoria s-a încheiat cu un divorț costisitor în 2009, după ce ea s-a îndrăgostit de co-starul ei, James Tupper, în Men In Trees.

Ea a mai avut un fiu cu Tupper, dar și acea relație s-a încheiat în 2017. O relație ulterioară cu Thomas Jane, cu care a jucat în rolul unui cuplu divorțat în mod acrimonios în serialul HBO Hung din 2009-2011, s-a încheiat în 2020.

Nici relațiile cu familia ei nu s-au îmbunătățit semnificativ. În 1994, Anne Heche a sunat-o pe mama ei pentru a o confrunta cu privire la abuzul pe care a spus că l-a suferit din partea tatălui ei. Mama ei a răspuns spunând: „Isus te iubește, Anne” și i-a închis. Nu au mai vorbit niciodată.

Dintre frații Heche supraviețuitori, sora lui Anne, Susan Bergman, autoarea unui memoriu despre lupta familiei ei de a face față morții tatălui ei și de a se împăca cu revelația că acesta a fost gay în secret, a murit de cancer la creier în 2006.

S-a împăcat cu sora ei rămasă Abigail, un designer de bijuterii, care a spus într-un interviu că crede că sora ei, care a susținut că a fost abuzată de tatăl lor, suferea de amintiri false.

Pe 5 august 2022, Anne Heche a fost implicată în două accidente de mașină în cartierul Mar Vista din Los Angeles, mai întâi când Mini Cooper a lovit un garaj dintr-un complex de apartamente și, în al doilea rând, când s-a izbit într-o casă. Mașina ei și casa au izbucnit în flăcări, iar ulterior a fost transportată la spital cu arsuri grave.

Ulterior, s-a raportat că a intrat în comă. Vineri după-amiază, reprezentanții ei au confirmat că ea a murit, iar fiul ei, Homer, în vârstă de 20 de ani, a lansat ulterior o declarație în care spunea: „Eu și fratele meu Atlas am pierdut-o pe mama noastră. După șase zile de schimbări emoționale aproape incredibile, am rămas cu o tristețe profundă, fără cuvinte. Sper că mama mea este eliberată de durere și începe să exploreze ceea ce îmi place să îmi imaginez ca fiind libertatea ei eternă.”

Ea a lăsat în urma sa pe cei doi fii ai săi. A decedat pe 12 august 2022.