Amber Heard și-a ignorat avocații și a ales să nu ceară mai mulți bani în acordul de divorț cu Johnny Depp, dezvăluie documente judiciare recent desecretizate

Amber Heard și-a ignorat avocații și a ales să nu ceară mai mulți bani în divorțul față de Johnny Depp, arată documente judiciare recent desecretizate din procesul lor de defăimare, notează Business Insider.

Mai mult de 6.000 de pagini de documente judiciare publicate în weekend – a căror autenticitate a fost confirmată de Insider cu Fairfax County Circuit Court – au arătat afirmații care au fost prezentate de avocații lui Heard și Depp în pregătirea procesului de defăimare.

Printre dezvăluiri se numără faptul că Heard avea dreptul la jumătate din veniturile lui Depp din cel de-al cincilea film „Pirații din Caraibe”, deoarece acesta lucra la el în timpul căsătoriei lor, iar banii erau, prin urmare, considerați un „bun comun” în statul California.

Deși nu era clar când a fost scris e-mailul, în 2016, cât de mult va câștiga filmul atunci când va fi lansat un an mai târziu, avocații lui Heard au precizat că Depp a câștigat peste 21 de milioane de dolari pentru primul său film „Pirații din Caraibe” și peste 33 de milioane de dolari pentru cel de-al patrulea film din franciză.

Avocații lui Heard au arătat foarte clar că aceasta refuza o mulțime de bani prin faptul că a decis să nu invoce dreptul ei la jumătate din veniturile obținute de Depp în urma filmului „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”. E-mailul nu explică de ce Heard nu a luat banii.

„Pur și simplu… a lăsat pe masă o mulțime de bani (adică zeci de milioane de dolari care îi revin) dacă renunță la interesul său față de contractele de back-end ale lui Johnny pentru proiectele la care a lucrat în timpul căsătoriei”, a scris avocata lui Heard, Samantha Spector, în e-mail.

Spector a continuat prin a o lăuda pe Heard pentru aparenta lipsă de interes față de banii lui Depp.

„Sincer, ești uimitor de fidelă cuvântului tău, că nu este vorba despre bani”, a scris Spector. „Cu un respect enorm, te îndepărtezi de o mulțime de bani”.

Acele probe au fost excluse din procesul de defăimare al lui Depp și Heard, deoarece Penney Azcarate, judecătorul care a prezidat procesul, a respins includerea oricăror probe legate de procesul de divorț al celor doi, relatează The Daily Beast.

Reprezentanții lui Depp și Heard nu au răspuns imediat la solicitarea Insider pentru comentarii.

Depp și Heard s-au cunoscut pe platoul de filmare al peliculei „The Rum Diary”, din 2011. Cuplul s-a căsătorit în 2015 și a divorțat în 2016, după un an de mariaj. Cel de-al cincilea episod din „Pirații din Caraibe”, numit „Dead Men Tell No Tales”, a apărut în 2017.

La începutul acestui an, Depp a dat-o pe Heard în judecată din cauza unui articol de opinie publicat în decembrie 2018 în Washington Post, în care aceasta a lăsat să se înțeleagă, fără să-l numească, că ar fi fost o supraviețuitoare a violenței sexuale și domestice. Heard a contraatacat apoi.

Jurații i-au găsit atât pe Depp, cât și pe Heard răspunzători pentru defăimare reciprocă, dar i-au acordat lui Depp mai multe daune.

Depp a primit 15 milioane de dolari, dintre care 10 milioane de dolari în daune compensatorii și 5 milioane de dolari în daune punitive. Heard a câștigat una dintre cele trei cereri de contraatac și a fost recompensată cu 2 milioane de dolari în daune compensatorii.

