IMM-urile încep să dezvolte proiecte de colectare separată și sustenabilitate

Sustenabilitatea a devenit o tendință obligatorie ȋn business și un criteriu pe baza căruia companiile primesc finanțări publice, investiții private sau atrag clienți. Cu toate acestea, măsurile de responsabilitate vin, ȋn principal, din partea jucătorilor mari din economie, deși avem peste 800.000 de IMM-uri, ce realizează aproape jumătate (48%) din cifra de afaceri totală din România. Ȋn lipsa unui cadru legislativ pe sustenabilitate, dedicat afacerilor mici și mijlocii, cei ce ȋnțeleg importanța subiectului vin cu inițiative proprii, inspirate, de cele mai multe ori, de la corporații sau din bunele practici europene.

O problemă cu care ne confruntăm, la nivel național, este cea a colectării deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice (DEEE). Acestea conțin substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului, dar ȋn același timp, au un grad mare de valorificare a materiilor prime secundare. Prin reciclarea lor, contribuim atât la reducerea poluării, cât și la economisirea de resurse.

,,Din septembrie 2022, ȋmpreună cu partenerii de la ECOTIC, am implementat un sistem de colectare pentru echipamentele electrice și electronice, baterii și surse de lumină. Astfel, ȋncurajăm chiriașii să nu arunce la ghenă toate aceste produse puternic poluante. Au posibilitatea fie să le aducă la birourile Kastel Group, fie să le lase în proprietatea închiriată atunci când o eliberează, pentru a fi preluate de către echipa noastră. Pentru echipamentele voluminoase, cum ar fi frigiderele, televizoarele sau mașinile de spălat, chiriașul poate contacta property manager-ul alocat în vederea preluării și reciclării corespunzătoare”, completează Christian Tudorache.

Și organizațiile care activează ȋn domeniul managementului de deșeuri EEE ȋncurajează implicarea actorilor privați și spun că progresul României ȋn domeniul colectării separate li se datorează acestora, ȋn cea mai mare parte.

,,Cantitatea de DEEE-uri colectată ȋn România crește de la an la an și, trebuie să o spunem, cea mai mare contribuție o au actorii privați – producători, importatori, retaileri etc. Ȋncă de la fondare, din 2006, ECOTIC colaborează cu unii dintre cei mai mari actori din piață – Altex, Bosch, Carrefour, Daikin, Samsung, Schneider, sunt doar câțiva dintre ei. Mă bucur să văd că și IMM-urile ȋncep să conștientizeze importanța reciclării și că ȋși asumă proiecte de responsabilitate față de mediu. Parteneriatul cu agenția Kastel este un exemplu pe care ȋmi doresc să ȋl văd replicat cu cât mai multe companii mici sau medii. Chiar dacă poate părea o picătură ȋntr-un ocean, după ce vom trage linie, vom constata că impactul este unul semnificativ”, adaugă Dragoș Călugăru, director general ECOTIC.

Consumul inutil de resurse și colectarea separată a deșeurilor reprezintă, ȋncă, provocări pentru români. Ȋn ceea ce privește reciclarea, România are o rată de doar 14%, a doua cea mai mică din Europa. Este nevoie de multă educație pentru a atinge standardele impuse de Uniunea Europeană ȋn domeniu.

,,Fiecare chiriaș din portofoliul Kastel Group primește, după semnarea contractului, un ghid cu informații despre cum să utilizeze economic electrocasnicele, cum să consume mai puțină energie electrică, cum și unde să arunce deșeurile etc. Ȋn blocurile ȋn care nu există infrastructură pentru colectare separată solicităm administrației să demareze un astfel de proces.

Mașinile pe care clienții le pot ȋnchiria, prin serviciul Kastel Mobility, sunt întotdeauna noi, maxim 12 luni, cu sisteme de filtrare a noxelor emise de ultimă generație. Pentru angajați, începând din 2023, renunțăm complet la utilizarea autoturismelor cu motorizare diesel și migrăm către soluții de mobilitate mult mai prietenoase cu mediul (mașini hibrid, pe benzină sau complet electrice), promovăm utilizarea transportului în comun, a bicicletelor și trotinetelor electrice”, spune Christian Tudorache, CEO Kastel Group.