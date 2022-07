O firmă din România participă la proiecte militare de peste un miliard de euro în Balcani, în special în Kosovo.

O firmă din România, MASTERBUILD – General Contractor & Developer, anunță că a deschis o subsidiară în Kosovo. Aceasta va prelua operațional cererile de proiecte în zona Balcanilor. „Compania românească de construcții se extinde în regiunea Kosovo, având la activ deja peste 50.000 mp de facilități militare construite în regiuni din Africa sau Europa de Vest”, anunță un comunicat de presă.

În ciuda fluctuațiilor prețurilor internaționale cu materia primă, piața de construcții a funcționat în ritm accelerat, atât în perioada pandemiei, cât și de la declanșarea conflictului din Ucraina. Doar în ultimul an, organizațiile internaționale din domeniul apărării sau organismele umanitare trans-naționale au anunțat proiecte de baze militare și infrastructură specifică în valoare de peste 1 miliard de euro, doar la granițele de sud – est ale Europei.

Potrivit specialiștilor MASTERBUILD, din punct de vedere al pieței de construcții, contextul internațional actual mută accentul pe oportunitățile din segmentul institutional, al facilităților cu destinație militară, precum și al celor de sănătate. Se estimează că volumul proiectelor internaționale dedicate va crește în perioada următoare, inclusiv pe teritoriul României.

„Anul acesta, odată cu relaxarea condițiilor sanitare, am repornit activitatea internațională și licităm proiecte în special pe segmentul construcțiilor speciale pentru instituții internaționale precum NATO sau organisme ale ONU, pentru care am mai lucrat în trecut și avem un portofoliu consistent. Perioada critică, de război, pe care o traversam, a accentual nevoia de consolidare si de constructie de la zero a unor noi astfel de facilitati”, declară Ștefan Vayna, CEO, MASTERBUILD – General Contractor & Property Developer.

Proiecte militare de construcții, inclusiv pentru NATO și ONU

MASTERBUILD are peste 60 de angajati. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 15 milioane de euro în 2022. MASTERBUILD este o companie de construcții și dezvoltare logistică și industrială. Firma este activă din anul 2005 atât pe segmentul construcțiilor industriale, cât și al proiectelor comerciale și rezidențiale.

Compania activează pe întreg teritoriul României și pe piețe internaționale. În 2021, firma a deschis propriul parc logistic, MASTERBUILD LOGISTIC PARK, în zona de nord a Bucureștiului.

