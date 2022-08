Revolut: Banii trimiși în țară, în creștere cu 41% față de anul trecut

● Tot mai mulți consumatori folosesc Revolut pentru a trimite bani sub formă de transferuri

personale de fonduri către România, iar cele mai multe tranzacții sunt realizate de românii din diaspora (+49 % tranzacții de tipul peer2peer în sem. I 2022 vs. sem. I 2021)

● Cea mai mare sumă totală a tranzacțiilor a fost realizată de categoria de vârstă 25-34 de

ani, 207,4 milioane de euro, în timp ce reprezentanții Generației Z (18-24 ani) au marcat

un record în ceea ce privește volumul total al transferurilor de bani realizate în sem. I

2022 vs. sem. I 2021

● Mai puțin surprinzător este faptul că Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a rămas principala țară-sursă a acestor transferuri, după volumele totale transferate, cu aproximativ 290 milioane de euro. În Top 5 țări s-au regăsit și Germania, SUA, Olanda și Irlanda

● Economia în ansamblu continuă să câștige din fondurile virate în țară, dar la nivelul micro, al familiilor, sumele s-au redus față de sem. I 2021. Familiile din România au primit transferuri medii/ utilizator în scădere față de anul trecut, iar suma medie/ transfer s-a redus și ea, deși volumul total al fondurilor transferate și numărul tranzacțiilor au fost pe un trend ascendent

Fondurile personale transferate în România, în primele șase luni ale anului, au crescut cu 41% față de aceeași perioadă a anului anterior, conform datelor înregistrate de super-aplicația financiară Revolut, care are 20 de milioane de clienți, din care peste 2 milioane în România. În același timp, numărul tranzacțiilor de tipul peer2peer către utilizatorii din România au progresat cu 49% comparativ cu perioada anterioară, iar numărul clienților care folosesc super-aplicația financiară pentru a transfera fonduri personale în România a fost de asemenea pe un trend ascendent (+54%).



Deși numărul utilizatorilor români de Revolut care muncesc sau trăiesc în afara granițelor țării a crescut, la fel ca volumul total al fondurilor trimise către familiile lor din țară, incertitudinea economică și creșterea costului vieții au făcut ca suma medie transferată să fie mai mică în primul semestru al anului față de primele șase luni din 2021. Tot pe un trend descendent a fost și valoarea medie transferată/ tranzacție. Astfel un utilizator Revolut a trimis în România mai puțin cu 11%, de la 1.908 euro sumă medie transferată în sem. I 2021 la 1.702 euro/ utilizator, în sem. I 2022, iar suma medie tranzacționată la un transfer s-a redus cu 7% (de la 182 euro la 169 euro/ tranzacție).

Dacă la nivel macro, economia românească a beneficiat și în primul semestru al anului de sume în creștere transferate prin Revolut, de utilizatori aflați în alte țări, la nivel micro, s-a constatat o reducere a valorii transferurilor internaționale de bani. Categoriile care sunt cel mai mult afectate de această tendință, pe fondul creșterii costului vieții în toată Europa, dar și în SUA, sunt segmentele de vârstă mai tinere (18-24 de ani și 25-34 de ani).

Portretul unui client Revolut care trimite bani în România poate fi descris astfel: are 25- 34 de ani (40% din valoarea totală a fondurilor trimise în România provine de la această grupă de vârstă), locuiește și lucrează în Regatul Unit (62 % din suma totală transferată), trimite familiei sau apropiaților, în medie, 169 euro/ tranzacție.

După cum era de așteptat, cel mai mare aflux de bani prin Revolut a provenit de la utilizatorii rezidenți în Regatul Unit – 62% din volumul total. Regatul Unit nu este doar cea mai mare piață a Revolut, fiind țara de origine a super-aplicației financiare, ci este și țară gazdă pentru una dintre cele mai numeroase comunități de români din diaspora. Pe locul al doilea se află Germania (8% din totalul sumelor transferate), urmată de SUA (5,1%), Olanda (4,7%) și Irlanda (4,7%). În top 10 se regăsesc țări precum Franța, Italia, Spania și Elveția, unde trăiesc și muncesc, de asemenea, mulți români.



În ceea ce privește segmentarea pe categorii de vârste, clienții din generația 25-34 de ani au fost pe primul loc cu 38% din suma totală trimisă, urmați de segmentul 35-44 de ani (31%), 45-54 de ani (14%) și 18-24 (13%).

GenZers, cunoscuți și ca nativi digitali versatili, au fost lideri detașați în ceea ce privește creșterea numărului de utilizatori și al tranzacțiilor, în perioada menționată. Adopția Revolut ca instrument pentru transferuri internaționale de fonduri personale a crescut semnificativ în rândul utilizatorilor din categoria de vârstă 18-24 de ani, numărul utilizatorilor din acest segment dublându-se, în sem. I 2022 față de sem. I 2021. De asemenea, suma totală transferată în România a crescut, pentru această categorie de vârstă, cu 85%, marcând cea mai mare creștere, între toate categoriile de vârste.



Potrivit datelor comunicate de Eurostat, în 2019 România a beneficiat de o infuzie de bani din străinătate, prin transferuri de fonduri personale, în valoare de 7,3 miliarde EUR (din care aproape 5,6 miliarde EUR din UE). În 2020, suma totală a acestor transferuri s-a redus la aproape 6,7 miliarde EUR, din care aproape 5 miliarde din UE (sursa: Eurostat).