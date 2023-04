Prețurile RCA-urilor. Ce a decis Guvernul

Guvernul plafonează preţul poliţelor RCA pentru următoarele şase luni la nivelul celor din februarie 2023, urmând ca în această perioadă să fie elaborate modificări ale legislaţiei, anunţă premierul Nicolae Ciucă. Analiștii economici nu văd cu ochi buni această măsură și spun că nu fac altceva decât să mute problema în toamnă.

”Un alt subiect foarte important şi aşteptat de toţi cetăţenii ţării, este vorba despre acea hotărâre de Guvern iniţiată de ASF, privind reglementarea pentru o perioadă de 6 luni a pieţei asigurărilor. Este o decizie pe care am amânat-o de la şedinţa de Guvern de săptămâna trecută, am luat această decizie pentru că am simţit nevoia să continuăm dialogul şi să beneficiem de mai multe date şi informaţii legate de modul în care această hotărâre va produce efecte şi totodată am avut întâlniri şi am condiţionat această Hotărâre de elaborarea în cele 6 luni a modificărilor legislative care să asigure evitarea unor astfel de derapaje”, a spus premierul în şedinţă.

Nicolae Ciucă a arătat că ”este cea de-a treia societate care intră în faliment în piaţa asigurărilor”.

”Consider că este inacceptabil să continuăm să ne jucăm cu aceste dezechilibre produse de o companie sau alta, motiv pentru care ASF împreună cu celelalte instituţii, cu Consiliul Concurenţei şi cu ceilalţi actori din piaţa asigurărilor trebuie să aibă un dialog transparent, foarte clar vizavi de modificările legislative care trebuie să fie realizate”, a afirmat şeful Executivului. ”Eu vă asigur că nu voi accepta ca în interiorul celor 6 luni această asumare să nu fie dusă la bun sfârşit”, a completat el.

Analiștii economici nu privesc cu ochi această măsură luată de Guvern.

,,Gândiți-vă că această Ordonanță nu are un studiu de impact, adică nu sunt calculate efectele economice ale acestei decizii. Da, poate pe termen scurt, în aceste 6 luni o să ne bucurăm de cel mai mare preț din istoria asigurărilor din România pentru că asta înseamnă prețurile din februarie 2023. Nu facem altceva decât să mutăm problema în toamnă când înr-adevăr prețurile asigurărilor vor exploda. De ce? Pentru că toate costurile generate de asigurări și mă refer aici la reparația mașinilor, la salarii, la costurile logistice, toate acestea se acumulează în aceste șase luni și vor exploda în toamnă.”, a declarat analistul economic Adrian Negrescu într-o intervenție televizată.

Reprezentantul ASF, Cristian Rusu a spus în şedinţă că elementele acestei hotărâri de guvern se referă la modul de vânzare efectivă a poliţelor RCA pentru următoarele şase luni, iar aceste tarife calculate şi ofertate către asigurători vor fi cele de la sfârşitul lunii februarie 2023.

”De asemenea, se vor plafona şi comisioanele de distribuţie, la nivelul de 8%, iar toţi asiguratorii vor calcula aceste tarife la nivelul B0, însemnând baza de la care se porneşte orice calcul care ulterior va fi bonusat sau malusat în funcţie de istoricul de daune şi de comportament a acestora în anii ulteriori. Aceste lucru se va aplica şi BAR-urilor, Biroul asigurătorilor din România. Am convenit cu toţii, ne-am luat angajamentul şi toată lumea a agreat această măsură, cu aplicabilitate pe şase luni de zile”, a afirmat reprezentantul ASF.

Analistul Adrian Negrescu atrage atenția că problema service-urilor auto nu a fost rezolvată, prin această plafonare, dimpotrivă.

,,Noi plafonăm acum prețurile la asigurări, dar ce ne facem cu service-urile? La service-uri nu se plafonează. Deci dacă prețurile la piese, la manoperă cresc în continuare, de unde vor lua bani, cum vor rezolva asiguratorii această problemă? Încă sunt service-uri care nu și-ar recuperat banii de la City Insurance de un an de zile. ASF și FGA au reușit să soluționeze 60.000 din cele 250.000 de dosare City Insurance.”, a mai concluzionat Negrescu.

De cealaltă parte, nu avem nicio garanție că prețurile nu vor mai urca. Există și varianta unei înțelegeri de tip cartel și prețurile să mai crească. Însă cel mai dificil va fi la toamnă când polițele vor fi scumpite cu 20-30 la sută față de prețul actual, iar Executivul promite măsuri, însă momentan nu s-au găsit variante. O soluție pentru ca prețurile să nu mai fie competitive este înființarea unei companii de stat, așa cum a fost promisă, însă mai durează câteva săptămâni până când clienții vor putea să cumpere asigurări de la stat.