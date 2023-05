Petre Daea spune că fermierii nu vor fi afectați de scăderea prețului laptelui la raft cu cel puțin 20%

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, susţine că fermierii nu vor fi nevoiţi să vândă mai ieftin laptele procesatorilor, pentru a putea fi aplicată reducerea cu cel puţin 20% a preţului la raft, însă acest lucru va fi urmărit săptămânal împreună cu cei implicaţi pe lanţul de producţie şi instituţiile responsabile.

„Chiar acum câteva minute am încheiat întâlnirea de trei ore cu tot lanţul de producţie, înţelegând aici producătorii de lapte, procesatorii şi retailerii, ocazie cu care am analizat pe fiecare judeţ în parte care este situaţia privind scăderea preţului la lapte. Atenţie (…) s-a convenit să se facă reducerea la cele două produse, lapte de 1,5% grăsime şi lapte de 3,5% grăsime. Nu la toate produsele. Am putut constata că există această preocupare şi iată că s-a materializat, iată că sarcina dată de premier se execută. Am convenit cu retailerii, în prezenţa Consiliului Concurenţei, instituţia statului care urmăreşte implementarea acestei măsuri, să ne întâlnim săptămânal, iar până la sfârşitul săptămânii cei din comerţ ne-au asigurat că vor fi peste tot aceste reduceri, în aşa fel încât ţara să recunoască şi consumatorul să recunoască reducerea aceasta de care vorbeam”, a declarat, marţi, Petre Daea, la Digi 24.

Întrebat ce se întâmplă în condiţiile în care fermierii spun că procesatorii le-au scăzut preţurile de preluarea laptelui, ministrul Agriculturii a răspuns: „Sub nicio formă. Urmărim această situaţie”.

„Tocmai de aceea ne-am adunat şi ne întâlnim în fiecare săptămână ca lucrurile acestea să nu se repercuteze la fermieri, să nu ne întâlnim cu aceste atitudini, zic eu, neconforme şi lipsite de temei, ca procesatorii să se ducă în faţa fermierilor cu oferte de preţ la preluare mai mic. Sub nicio formă, urmărim această situaţie. De aceea am instituit acest mod de lucru săptămânal, lunea la orele 16:00, să avem întâlnirea de lucru între cei care sunt pe lanţul acesta de producţie şi cu decizia la ei, în aşa fel încât lucrurile să fie în regula normală pe care a stabilit-o premierul şi pe care ne-am angajat să o urmărim”, a adăugat şeful MADR.

Toţi retailerii din România au fost de acord să reducă, în mod voluntar, cu minimum 20%, preţul laptelui de provenienţă românească, de la 1 mai, a anunţat recent Consiliul Concurenţei.

Reducerea de cel puţin 20% a preţului la raft se va aplica laptelui de provenienţă românească care costă în prezent peste 7 lei/litru, fără să fie inclus în vreo promoţie, şi se va împărţi între retaileri (minimum 10%) şi procesatori (minimum 10%).

