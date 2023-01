NN România este Top Employer pentru al cincilea an consecutiv

NN România, lider pe piața asigurărilor de viață și pensiilor private, a fost desemnat Top Employer 2023, pentru al cincilea an consecutiv. Recunoașterea este acordată de Top Employers Institute, cea mai prestigioasă autoritate globală în certificarea excelenței și performanțelor în practicile de resurse umane.

Certificarea Top Employer 2023 reconfirmă poziția NN ca angajator de top, susținută de grija și

angajamentul companiei pentru oameni. NN se preocupă permanent de experiența pe care o oferă

echipei și pune accent pe dezvoltarea personală și profesională a celor 500 de angajați și 1.600 de

consultanți financiari și manageri din forța de vânzări. Astfel, recunoașterea ca Top Employer 2023

reflectă strategia NN orientată pe oameni, leadership-ul, mediul de lucru, brandul de angajator, practicile de atragere, implicare și retenție a oamenilor, inițiativele de dezvoltare profesională, cultura și valorile companiei, precum și eforturile continue pentru bunăstare, diversitate, incluziune și sustenabilitate.

„La NN, oamenii sunt mereu pe primul loc, iar grija pentru fiecare dintre colegii din echipă se vede în tot ceea ce facem, prin programele de dezvoltare personală și profesională, mediul de lucru flexibil și dinamic, inițiativele care pun în valoare talentele și susțin creativitatea și performanța, dar și preocuparea continuă pentru starea de bine a oamenilor. NN este un loc în care fiecare coleg este încurajat să acționeze și are autonomie în luarea deciziilor, este susținut să fie mereu mai bun și să crească împreună cu echipa din care face parte și, mai ales, este inspirat să-și exploreze pasiunile și să le transforme în abilități relevante pentru activitatea profesională. Experiența echipei contează, iar recent am inițiat un demers prin care să arătăm și în exterior cum este NN ca angajator, sub sloganul NN, locul în care tu contezi”, spune Meliha Yardim, Chief HR Officer NN România.

Procesul de certificare derulat de Top Employers Institute oferă NN un cadru anual pentru a evalua și îmbunătăţi programele pe care le implementează cu scopul de a crea un mediu de lucru cât mai plăcut și mai productiv pentru fiecare coleg din echipă, indiferent de rolul pe care îl ocupă în organizație și indiferent de locul de unde lucrează. Astfel, toate eforturile pentru amplificarea strategiei orientate pe oameni, introducerea de noi instrumente, practici și beneficii, precum și demersurile de a implica și recunoaște meritele echipei au în fiecare an o contribuție importantă la desemnarea NN drept Top Employer.