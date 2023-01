Cum arată bugetul primăriei Capitalei pe 2023 și ce planuri are Nicușor Dan – VIDEO

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat că a închis datoriile curente ale Primăriei Capitalei, după ce a plecat de la o datorie curentă de trei miliarde de lei. El a precizat că Bucureştiul a trecut pe lângă un faliment.

“Vestea pe care v-o dau este că la sfârşitul anului trecut am stins, am închis datoriile curente ale Primăriei Capitalei, deci am început anul 2023 fără datorii curente. De ce e asta important? E important să avem încrederea mediului privat, bănci şi companii, pentru că e important ca la lucrările noastre să vină companii private care să lucreze şi vin. Şi am văzut un exemplu, la sfârşitul anului trecut a trebuit să împrumutăm repede 500 de milioane de lei pentru a evita colapsul sistemului de termoficare şi, având această încredere, am reuşit. De unde am plecat? Am plecat de la o datorie curentă de trei miliarde de lei. (…) Şi am plecat de la o listă de 150 de companii şi persoane private care ne popriseră conturile la sfârşitul anului 2020”, a declarat Nicuşor Dan, miercuri, într-o conferinţă de presă.

“A fost un efort foarte mare pentru a ajunge în situaţia de azi. Şi Bucureştiul a trecut realmente pe lângă un faliment, adică, pe lângă închiderea principalelor servicii publice, transport public, sistem de termoficare. Adică eram în situaţia aşa cum RADET-ul a falimentat în 2019, eram foarte aproape cu STB-ul de asta şi eram foarte aproape de lipsă de furnizare gaz, dincolo de toate celelalte servicii publice, spitale şi aşa mai departe. De ce se întâmplă asta? Pur şi simplu pentru că ani de zile Primăria, lună de lună, cheltuia mai mult decât avea”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Edilul a menţionat că din cauza acestor datorii au fost afectate investiţiile.

“Deciziile pe care le-am luat au fost dureroase şi au afectat în parte calitatea unor servicii. În primul rând, am amânat mai multe investiţii pentru care aveam toate documentaţiile pentru a le face. De exemplu, consolidarea malurilor de lac din Herăstrău sau aleile din parcuri sau reabilitări de drumuri, de trotuare sau investiţia de pe strada Haţieganu în prelungirea pasajului Grigorescu. Toate astea sunt investiţii pe care le-am amânat şi pe care o să le facem acum, când, în sfârşit, situaţia financiară este stabilă”, a mai transmis Nicuşor Dan.

El a afirmat că desfiinţarea companiilor care produceau pierduri a dus la dereglarea unor activităţi.

“Pe de altă parte, desfiinţarea companiilor care produceau mare parte din pierderi a dus la dereglarea unor activităţi, de exemplu, pe parcuri. În momentul în care s-au înfiinţat companiile, oamenii au trecut de la ALPAB în aceste companii. În momentul în care noi am desfiinţat companiile şi pe perioada pe care am făcut achiziţia publică tot ce înseamnă servicii pe parcuri au fost afectate, la fel pe partea de investiţii. Toate proiectele erau la Compania de Dezvoltare Durabilă. Oamenii aceia au plecat. Când aveam nevoie de modificări, trebuia să apelăm la extern. În fine, au fost foarte multe complicaţii”, a transmis primarul Capitalei.

El a precizat de ce nu a comunicat pe acest subiect în ultimii doi ani.

“În mod deliberat nu am comunicat subiectul ăsta în aceşti doi ani şi mai ales în primele luni. Dacă aş fi fost iresponsabil, aş fi ieşit în noiembrie 2020 cu această listă şi consecinţa ar fi fost, probabil, că nu am fi avut 150 de companii care ne-ar fi poprit conturile, am fi avut 1.000 de companii care ne-ar fi poprit conturile şi posibilitatea de a redresa financiar mult redusă. A fost o lungă perioadă de tăcere în care am discutat cu toţi aceşti creditori, i-am rugat să ne păsuiască, le-am spus că suntem oameni serioşi, că le vom plăti, ceea ce am şi făcut. Asta înseamnă administraţie PSD, pentru că începem să uităm, dar şi unii dintre noi se gândesc la revenire. Asta înseamnă administraţie PSD, faliment RADET, falimentul Primăriei”, a mai declarat Nicuşor Dan.