UPDATE: Rusia a dorit să rezolve conflictul din Ucraina pe cale paşnică, dar ţările occidentale au pregătit un ‘scenariu diferit’ pe la spatele ei, a declarat marţi preşedintele rus Vladimir Putin în discursul său despre starea naţiunii, care intervine cu trei zile înaintea marcării unui an de la invazia pe care a declanşat-o împotriva Ucrainei la 24 februarie şi care intră în al doilea an.



‘Noi am făcut tot posibilul pentru a rezolva această problemă pe cale paşnică, prin negocierea unei căi paşnice de ieşire din acest conflict dificil, dar pe la spatele nostru se pregătea un scenariu foarte diferit’, a declarat Putin în faţa camerelor reunite ale Adunării Federale (Duma de Stat, camera inferioară, şi Consiliul Federaţiei, camera superioară).

Președintele Federației Ruse, care se adresează, la această oră, națiunii sale, a afirmat că armata Moscovei se va muta mai aproape de granițele NATO.

Putin pune accent pe familia tradițională, în discursul său, încercând să atragă susținători Rusiei, din rândul homofobilor.

Președintele rus a făcut din nou referire la lansatoarele de rachete instalate de NATO în Europa, un atac direct la România.

Distrugerea industriilor din statele aflate în estul Europei se numără printre temele alee de Putin pentru a stârni cât mai multă ură a populației contra Vestului.

Putin spune că ucrainenii sunt victime ale Vestului, care plănuia din 2014 atacuri asupra zonelor pro-ruse.

Liderul de la Kremlin spune că are un plan aprobat pentru a spori forța militară.

