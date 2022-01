WLC rent a car – Povestea impresionantă a brand-ului de succes și planurile pentru anul 2022

WLC rent a car este o companie de închirieri auto cu un parcurs impresionant, presărat cu multe provocări, dar care a reușit să se remarce prin cele mai importante calități: corectitudine, accesibilitate și transparență.

O scurtă descriere a companiei

Wlc rent a car a apărut în 2012, ca o extensie a serviciului de tractări auto și asistență rutieră. Acesta s-a dezvoltat ca urmare a cererii pentru mașina la schimb de la clienții care erau tractați de către alotractari.ro, proiectul de start al viitorului Grup Wlc.

WLC.RO – Prima mașină închiriată și povestea impresionantă a începutului activității

Prima mașină a fost un Renault megane de ocazie, culoarea oului de rață care a oferit șansa de a-și continua călătoria multor clienți rămași în pană cu mașina personală. În 2012 eram prima firmă de tractări auto care, odată cu tractarea mașinii avariate, oferea și masina la schimb direct la locul incidentului. La nici 3 luni de la achiziția primei mașini, am validat nevoia de rent a car, așa că am creat o entitate juridică separată, cu un website dedicat și astfel a început aventura închirierilor de mașini. Primul domeniu de site, inchirieri-masini.ro, care mai târziu s-a transformat in wlc.ro a fost preluat de la un vânzător de zarzavaturi care prin 2004 avea 4 dacii “Zambetul lui iliescu” de închiriat. Odată lansați, am început să targetăm diaspora. Prin profitul reinvesitit, la final de 2012, aveam să creștem flota cu 300%, ajungând astfel la un minunat număr de patru mașini. Acestea ofereau românilor veniți din străinătate mobilitatea de care aveau nevoie, beneficiind totodată de o flexibilitate pe care brandurile consacrate de închirieri de mașini de la acea vreme nu erau dispuse să o ofere. Am fost printre primele firme care a acordat clienților încrederea meritată și am renunțat la depozitul de siguranță contra unui pachet de responsabilitate zero. Acesta avea un preț rezonabil și oferea un confort psihologic clienților, care nu mai aveau grija garanției blocate pe un card de credit (care ajungea uneori și la 1000 de euro). Anii au trecut, între timp am deschis un service propriu – NordAuto- pentru a putea sa verificăm și să pregătim mașinile rapid pentru clienți, am achiziționat o parcare lângă aeroportul Otopeni, care mai târziu s-a transformat in Park4fly- o alternativă mult mai economică la parcarea long term a aeroportului. Atenția acordată clienților noștri, coroborată cu flexibilitatea în ceea ce privește serviciile oferite, ne-au ajutat să creștem an de an, ajungând ca în 2020 să avem 5 sedii (Otopeni, Bucuresti, Craiova, Sibiu si Bacau) cu peste 300 de mașini și o cifră de afaceri de peste 1.3 mil euro pe segmentul de rent a car. Chiar și in cel mai greu an al nostru, 2019, am reușit să păstrăm creșterea (aproximativ 20% față de anul anterior) prin abordarea unei noi categorii de clienți: firmele mici și mijlocii de la nivel local care aveau nevoie de mobilitate și care nu erau dispuse să-și asume leasinguri, într-o perioadă economică atât de instabilă. Astfel a luat naștere minilease.ro care a reușit în timp record să plaseze peste 100 de mașini în regim de long term rental – un produs la fel de flexibil, cu plata unei chirii lunare, care oferă posibilitatea clienților să returneze mașina oricând doresc, fără costuri suplimentare, neexistând angajamente pe termen lung! 2021 a fost cel mai bun an pentru noi, deoarece am crescut flota cu 30%, am deschis 2 noi locații și am dezvoltat segmentul de vânzări mașini prin automotion.ro, reușind astfel să ne consolidăm într-o industrie în continuă transformare.

Planuri pentru 2022

La finele anului 2021, am plasat comezi pentru 200 de autoturisme noi, dintre care peste 50% sunt modele hibrid, pe care urmează să le folosim pentru long și short termn rental începând cu luna aprilie 2022.

Ne propunem să deschidem alte 2 centre de închirieri de mașini în Timișoara și Cluj. De asemenea, avem în plan să lansăm franciza wlc și să o plasăm în minimum 5 orașe din țară, până la finalul anului viitor. Un alt obiectiv este sa dezvoltăm minilease.ro prin crearea unei noi linii de business, bazată pe pachete de abonament rent a car inclusiv pentru persoane fizice. Estimăm ca 30% din mașinile WLC vor fi plasate în piața prin acest nou serviciu.

Toate aceste ținte nu pot fi atinse fără oameni dedicați, de aceea în 2022 ne dorim să consolidăm echipa actuală, să ne specializăm în fiecare zi, astfel încât să ținem pasul cu noile tendințe în materie de mobilitate. Nu în ultimul rând, ne-am propus să dezvoltăm un departament de green mobility care să controleze impactul activității noastre asupra mediului înconjurător (prin achiziții hibride/electrice și politici interne orientate exclusiv către o organizație prietenoasă cu mediul).