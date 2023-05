Prima semifinală Eurovision 2023 debutează în direct la TVR

Au început emoțiile pentru concurenții Eurovision Song Contest 2023! Prima semifinală Eurovision 2023 are loc în data de 9 mai, la Liverpool, în Marea Britanie.

Norvegia, Malta, Serbia, Letonia, Portugalia, Irlanda, Croaţia, Elveţia, Israel, Moldova, Suedia, Azerbaijan, Cehia, Olanda şi Finlanda sunt țările care vor intra în această seară în concursul Eurovision 2023, iar reprezentanţii lor vor urca pe scenă în dorinţa de a obţine un loc în finala care va avea loc sâmbătă, 13 mai.

În afară de locuitorii acestor țări, în această semifinală votează și fanii Eurovision din Franţa, Germania şi Italia, la care se va adauga şi votul online dat de Rest of the World. Acesta din urmă reprezintă o noutate a Regulamentului din acest an, prin care se oferă posibilitatea ca fanii aflați în țări neparticipante la Eurovision 2023 să poată vota prin aplicația www.esc.vote .

Românii vor putea urmări spectacolul la TVR 1, TVR Internațional și TVR +, începând cu ora 22.00.

Cu o zi înainte, artiștii au concurat în show-ul realizat exclusiv pentru juriile de specialitate.



În așteptarea celei de-a doua semifinale de la Liverpool, din data de 11 mai a.c., reprezentantul României a susţinut foarte multe evenimente de promovare fiind prezent la conferinţe de presă, întâlniri cu fanii şi şedinţe foto şi a fost solicitat să ofere interviuri pentru platformele de social media care transmit informaţii despre fenomenul Eurovision.

Theodor Andrei a câștigat Selecția Națională Eurovision România 2023 în 11 februarie, fiind desemnat prin votul exclusiv al publicului să reprezinte țara noastră la Eurovision Song Contest de la Liverpool, cu piesa sa „D.G.T. (Off and on)”.

Artistul va intra în concurs din poziția a treia, în cea de-a doua semifinală, în data de 11 mai.

Publicul din România poate afla noutăţi legate de Eurovision Song Contest 2023 în programele de știri ale TVR și pe platformele oficiale de social media unde sunt difuzate, în exclusivitate, materiale de la Liverpool Arena. De asemenea, TVR a realizat emisiunea Drumul spre Liverpool, care documenteaza pregatirea lui Theodor Andrei pentru participarea la competiţia muzicală europeană. Următoarele două episoade sunt difuzate pe TVR 1, în datele de 10.05 şi 12.05, de la ora 24.00.