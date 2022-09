Cooperare în timpul războiului: Ucraina și Finlanda creează împreună cel mai popular show TV finlandez The Song of My Life

Yellow Film & TV, 1+1 media și FILM.UA Group vor lucra împreună la dezvoltarea unui episod special din The Song of My Life.

„Este o emisiune în format popular care a devenit un super hit pe canalul finlandez național de difuzare publică YLE, obținând o cotă de peste 40%. A fost prima dată în istoria proiectului când creatorii și-au propus să realizeze un episod special dedicat Ucrainei în cooperare cu cel mai mare holding media și cel mai mare studio de producție din Ucraina”, se precizează într-un comunicat de presă remis cotidianului național „România liberă”.

O celebră jurnalistă finlandeză Katja Ståhl va începe episodul, în timp ce Kateryna Osadcha din Ucraina va fi gazda întregului videoclip. O cântăreață populară ucraineană DOROFEEVA, gazda canalului 1+1 Tymur Myroshnichenko, solistul trupei Antytila ​​Taras Topolia și o familie de super-atleti ucraineni Mykhailo Romanchuk și Maryna Bekh vor participa la spectacol. Episodul va include și cântece ale muzicienilor finlandezi – Diandra Flores, Arja Saijonmaa, Kasmir, Irina, Jore Marjaranta, JP Leppäluoto.

Formatul emisiunii impune ca patru vedete să vorbească despre cântecul vieții lor care are o semnificație specială pentru ei. Solistii proiectului, KOLA și LAUD, interpretează aceste melodii live în studio, iar invitații ar trebui să ghicească ce melodie îi aparține cărei celebrități. Invitații și gazda emisiunii habar nu au care au fost alegerile vedetelor. Câștigătorul emisiunii este cel care ghicește cele mai multe alegeri.

„Cântecele și poveștile din proiect sunt tematice în jurul Ucrainei și a războiului în desfășurare. Aceste cântece pot inspira milioane de oameni să spere, să lupte și să creadă în Ucraina. Astăzi, facem tot ce putem pentru a face vocea Ucrainei. auzit în prima linie culturală, unind întreaga lume din jurul Ucrainei. Este misiunea noastră de creatori și ucraineni”, – comentează organizatorii de la 1+1 media și FILM.UA.

„Acesta este un proiect foarte special pentru noi, suntem cu toții foarte încântați să putem arăta sprijinul nostru poporului ucrainean, în speranța că „Song of My Life” le poate aduce puțină bucurie și confort în aceste vremuri grele. Puterea muzicii. Sunt recunoscător personal că am concretizat ideea pe care am avut-o împreună cu CEO-ul FILM.UA, Victoria Yarmoschuk, în iunie la Budapesta”, – spune Anna-Maria Meurman, producător executiv la Yellow Film & TV.

„Muzica face minuni! Ei bine, s-ar putea să nu putem opri războiul stupid cu acest spectacol, dar pentru că Cântecul vieții mele este despre muzică, povești și umanitate, putem măcar să răspândim puțin mai multă umanitate și speranță către lumea. Acesta este obiectivul nostru ambițios cu această cooperare”, – comentează Petja Peltomaa, Creatorul emisiunii, Yellow Film & TV.

În curând, echipa ucraineană va călători în Finlanda pentru a filma episodul pe 27 septembrie. Mulțumită partenerilor finlandezi și Ambasadei Ucrainei în Finlanda, ucrainenii strămutați, care au fost nevoiți să-și părăsească casele din cauza agresiunii ruse, vor fi prezenți în publicul live al emisiunii.

Există planuri de a prezenta episodul ucrainean în alte țări europene pentru a aduce mai multă atenție rezistenței ucrainene curajoase în timpul războiului în curs cu Rusia. În Ucraina, episodul este difuzat pe canalul TET TV, pe platforma online Kyivstar TV și pe canalul YouTube al Grupului FILM.UA.

Organizatorii spectacolelor sunt media Big Brave Events 1+1, iar regizorii sunt TRI Directions – Natalia Lysenkova, Natalia Rovenska, și Mariia Hryhorashchenko, celebre pentru spectacolele lor pentru vedete internaționale.

Citește și:

LIVE UPDATE. Rusia – Ucraina, ziua 213: Zelenski cere întregii lumi să condamne pseudo-referendumurile organizate de Moscova

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!