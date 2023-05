Zeci de mii de oameni se îngrămădesc la mitingul premierului indian Narendra Modi din Sydney

Zeci de mii de indieni de peste mări l-au aplaudat, în semn de sprijin acordat, pe premierul indian, Narendra Modi, la un miting în cea mai mare arenă sportivă din Sydney, marți (23 mai), o manifestare rară pentru un lider străin din Australia, potrivit Reuters.

Modi, care vizitează Australia pentru prima dată din 2014, încearcă să-și folosească popularitatea în rândul indienilor expatriați pentru a-și spori sprijinul acasă, înainte de alegerile generale de anul viitor, după ce partidul său de guvernământ Bharatiya Janata (BJP) a pierdut un stat cheie, în alegerile din sudul Indiei luna aceasta.

Aproximativ 20.000 de suporteri s-au înghesuit pe Arena Qudos Bank din Sydney Olympic Park, unul dintre cele mai mari stadioane interioare ale orașului, care a găzduit vedete internaționale precum Bruce Springsteen și Backstreet Boys.

Modi este cunoscut că susține spectacole mari în timpul călătoriilor sale în străinătate și s-a adresat stadionelor pline din Marea Britanie, SUA și alte țări care au populație mare de indieni expatriați.

Zeci de mii de fermieri și muncitori protestează împotriva politicilor de muncă ale premierului indian Modi

Fluturând steaguri comuniste, zeci de mii de fermieri și muncitori au participat miercuri (5 aprilie) la New Delhi la un miting uriaș împotriva politicilor „anti-muncitori” și „anti-fermieri” ale guvernului premierului Narendra Modi.

Protestul, desfășurat pe terenul Ramlila Maidan din New Delhi, a fost convocat de trei sindicate – All India Agriculture Workers Union, Center of Indian Trade Unions și All India Kisan Sabha – și a fost susținut de Partidul Comunist Regional din India (marxist), potrivit Reuters.

Ei cer protecție împotriva inflației, garanția legală a prețului minim de sprijin (MSP) pentru fermieri și salariul minim pentru toți lucrătorii la 26.000 de rupii (317 dolari) pe lună.

Zeci de mii de fermieri au manifestat contra politicilor premierului indian Modi, șomajul și inflația fiind problemele principale

„ Milioane de oameni care vin aici din locuri îndepărtate înseamnă că viața lor de zi cu zi se deteriorează din cauza politicilor guvernului Modi”, a declarat liderul comunist, Sitaram Yechury.

