VIDEO. Restaurantele din Hong Kong își evaluează pagubele după taifunul „devastator”

Proprietarii de restaurante de-a lungul falezei din Hong Kong au declarat că se confruntă cu costuri de milioane pentru reparații, după ce Super Taifunul Ragasa a lovit afacerile lor cu valuri puternice, distrugând mobilierul și echipamentele, scrie AFP.
Autoritățile locale evaluează pagubele și sprijină procesul de recuperare, în timp ce comunitatea încearcă să facă față efectelor furtunii.
