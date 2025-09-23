VIDEO. Macron, blocat de poliția din New York din cauza trecerii convoiului lui Trump

De către
Alexandru Stancu
-
0
20

Imagini publicate pe pagina de Instagram a Brut arată că Emmanuel Macron a fost oprit pentru scurt timp de poliția din New York în stradă, din cauza trecerii convoiului lui Donald Trump, în timp ce el l-a sunat ulterior pe președintele american pentru a comenta situația într-o manieră glumeață, scrie AFP.

Președintele francez se află la New York pentru cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite.

