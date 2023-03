VIDEO: Prinţul Harry s-a prezentat la Curtea Supremă din Londra

Prințul Harry al Marii Britanii a sosit luni (27 martie) la Înalta Curte din Londra unde are loc o audiere în cadrul procesului intentat companiei care publică tabloidul Daily Mail, pentru presupuse interceptări telefonice și alte încălcări ale vieții private.

Harry, fiul cel mic al Regelui Carol, a intentat un proces împotriva Associated Newspapers alături de alte personalități celebre, printre care cântărețul Elton John, soțul său și cineastul David Furnish, precum și actrițele Elizabeth Hurley și Sadie Frost.

Potrivit unei declarații publicate în octombrie de avocații lui Frost și Harry, procesul intentat împotriva Associated Newspapers include acuzații de ascultare a convorbirilor telefonice, a mașinilor și a locuințelor, dar și șpagă dată poliției pentru informații.

Associated Newspapers, editor al Daily Mail, The Mail on Sunday și Mail Online, a declarat că neagă „în mod categoric și fără echivoc” acuzațiile. În timpul celor patru zile de audieri de săptămâna aceasta la Înalta Curte din Londra, acesta încearcă să obțină respingerea procesului.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!