VIDEO. Poliția intervine după ce patru persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul în fața unei sinagogi din Manchester

Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că măsurile de securitate vor fi consolidate la sinagogile din întreaga Marea Britanie, după atacul de joi de la Manchester, în urma căruia patru persoane au fost rănite, scrie AFP.
Pot să confirm că forțe suplimentare de poliție sunt deja desfășurate la sinagogile din întreaga țară și vom face tot ce este necesar pentru a proteja comunitatea noastră evreiască, a spus Starmer, în timp ce se pregătea să se întoarcă în Marea Britanie din Danemarca, unde participase la un summit al liderilor europeni.
