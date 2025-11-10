VIDEO. O clădire a luat foc în timpul filmărilor pentru un videoclip muzical

Imagini cu pagubele produse unei clădiri din Rillieux-la-Pape, la nord-est de Lyon, unde cinci apartamente au fost afectate de un incendiu provocat de o rachetă de tip mortar în timpul filmărilor ilegale ale unui videoclip muzical și al confruntărilor cu poliția. Imagini cu distrugerile după incendiu, scrie AFP.

Autoritățile locale au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului, care ar fi izbucnit în timpul unei filmări neautorizate ce a degenerat rapid în violențe.

Potrivit presei franceze, echipa de filmare ar fi utilizat artificii și dispozitive pirotehnice, unul dintre acestea declanșând incendiul ce s-a extins la mai multe apartamente. Din fericire, nu s-au raportat victime, însă locatarii au fost evacuați, iar clădirea a suferit daune considerabile.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.