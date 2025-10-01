VIDEO. Europa nu va permite Rusiei să „răspândească diviziune și teamă”, spune Ursula

Șefa UE, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că Rusia nu va reuși să răspândească „diviziune și teamă” în blocul comunitar, la începutul discuțiilor de summit din Danemarca, marcate de o serie de zboruri misterioase de drone.
Este un tipar, iar acest tipar vine din partea Rusiei. Rusia încearcă să ne testeze, dar încearcă, de asemenea, să răspândească diviziune și teamă în societățile noastre. Nu vom permite să se întâmple acest lucru, a declarat von der Leyen jurnaliștilor, la începutul discuțiilor de apărare de la Copenhaga.
