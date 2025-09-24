VIDEO. Vânturi puternice și ploi torențiale în Yangjiang, China, pe măsură ce se apropie taifunul Ragasa

Vânturi violente, ploi torențiale și valuri uriașe au lovit miercuri sudul Chinei și Hong Kong, în timp ce puternicul taifun Ragasa se îndrepta spre milioane de oameni din provincia Guangdong, după ce a făcut cel puțin 15 victime în Taiwan, scrie AFP.

Taifunul Ragasa face prăpăd

Ragasa s-a îndepărtat de zona dens populată a Hong Kong-ului și a atins uscatul în Guangdong, după ce serviciul meteorologic din Hong Kong a clasat furtuna drept cea mai puternică din nord-vestul Pacificului în acest an.

În Taiwan, taifunul a provocat moartea a cel puțin 15 persoane și rănirea altor 18, după ce un baraj vechi al unui lac a cedat sub presiunea ploilor abundente, în estul regiunii Hualien, potrivit autorităților locale.

Inițial, 152 de persoane erau date dispărute, însă ulterior bilanțul a fost redus la 17, după ce autoritățile au reușit să ia legătura cu peste 100 dintre cei declarați dispăruți.

Peste 7.600 de oameni au fost evacuați din calea furtunii, iar imaginile difuzate de serviciile de pompieri arată străzi inundate, mașini scufundate pe jumătate și copaci smulși din rădăcini.

La începutul săptămânii, Ragasa a lovit și nordul Filipinelor, unde a ucis cel puțin opt persoane, dintre care șapte erau pescari.

Oamenii de știință avertizează că fenomenele meteo extreme devin tot mai violente pe măsură ce planeta se încălzește din cauza schimbărilor climatice generate de activitățile umane.

Autoritățile chineze au ordonat închiderea școlilor și a afacerilor în cel puțin 10 orașe din sudul țării, afectând zeci de milioane de locuitori.

Furtuna a atins uscatul în zona coastei insulei Hailing, lângă orașul Yangjiang, miercuri, în jurul orei 17:00 (09:00 GMT), au anunțat meteorologii chinezi.

Pe străzile din Yangjiang, situat la vest de Hong Kong, vântul a doborât panouri publicitare, garduri și crengi, în timp ce gările și transportul feroviar din întreaga provincie Guangdong au fost complet suspendate.

În Macao, centrul cazinourilor din Asia, au fost raportate inundații masive, iar compania de electricitate CEM a întrerupt alimentarea în unele zone joase.

Hong Kong, sub asediul taifunului

Autoritățile din Hong Kong au anunțat că 82 de persoane au fost rănite și tratate în spitalele publice până la prânzul zilei de miercuri. Peste 860 de oameni s-au adăpostit în cele 50 de centre temporare puse la dispoziție de oraș.

În mai multe cartiere au fost raportate sute de copaci prăbușiți și străzi inundate, iar zgârie-norii s-au clătinat vizibil sub forța vântului.

Într-un hotel de lux de lângă parcul tematic Ocean Park, valurile au spart ușile de sticlă și au pătruns în lobby, potrivit unor imagini verificate de AFP. Nicio persoană nu a fost rănită.

În cartierul rezidențial Heng Fa Chuen, apele au pătruns în curțile interioare ale blocurilor, iar un locuitor a descris situația drept „apocaliptică”.

Un pompier aflat în timpul liber a declarat că se teme pentru stabilitatea schelelor de bambus folosite la construcțiile din oraș, după ce a lucrat 11 ore continuu pentru a răspunde la urgențe.

Transportul feroviar și aerian a fost grav afectat: operatorul MTR a anunțat că verificările și reparațiile vor dura, iar Autoritatea Aeroportuară a precizat că doar câteva zboruri cargo au fost operate, în timp ce sute de curse de pasageri au fost anulate.

Un incident grav a avut loc în districtul Chai Wan, unde o femeie și fiul ei de cinci ani au căzut în mare în timp ce priveau valurile. Amândoi au fost transportați la spital, însă miercuri dimineață mama se afla în stare critică.

