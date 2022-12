VIDEO: Brazilia deplânge pierderea legendei fotbalului Pele

Brazilia a deplâns vineri moartea uneia dintre cele mai strălucitoare vedete ale sale, legenda fotbalului Pele, fanii și prietenii aducându-i un omagiu simbolului sportiv care a murit la vârsta de 82 de ani, după ce s-a luptat cu cancerul de colon timp de puțin peste un an.

Moartea lui Pele a unificat Brazilia, o țară puternic divizată de alegerile prezidențiale dureroase.

Președintele demisionar, Jair Bolsonaro, a declarat vineri trei zile de doliu pentru Pele.

„… În primul meu mandat (de deputat), când am început în 1991, am avut plăcerea de a vorbi cu el câteva minute. O persoană simplă, toată lumea știe asta, dar care a dus numele Braziliei în cele patru colțuri ale lumii. Astăzi, întreaga lume deplânge moartea lui Pele, iar noi îl plângem și aici,” a spus acesta.

În fața spitalului Albert Einstein din Sao Paulo, unde Pele urma un tratament, fanii s-au adunat pentru a deplânge pierderea unuia dintre cei mai mari jucători din toate timpurile ai „sportului frumos”, expunând suveniruri cu Pele pe o linie de haine la intrare.

”L-am văzut chiar și pe Pele jucând pentru (New York) Cosmos. Îmi amintesc de golul său cu numărul 1.000, pe când locuiam în Bahia. Am auzit golul lui Pele (cu numărul 1.000) și la radio. Pele este de neprețuit. Pele este o moștenire pe care o are Brazilia, toți jucătorii din Brazilia îi vor simți mereu lipsa și nu-l vor uita niciodată pe Regele Pele. Pele este o moștenire a țării noastre, a brazilienilor și a lumii”, spune un fan al lui Pele.

Mass-media din întreaga lume, din Africa până în Italia, i-au adus un omagiu pe primele pagini ale ziarelor lor.

Steagurile au fluturat la jumătate de catarg la sediul FIFA din Elveția, iar bolta stadionului Wembley din Londra a fost aprinsă în semn de omagiu adus legendei fotbalului.

Înmormântarea lui Pele va avea loc luni, după învestirea președintelui ales Luiz Inacio Lula da Silva, în centrul terenului de pe stadionul lui Santos, clubul din orașul său natal.

Marți, o procesiune care îi va purta sicriul va trece pe străzile din Santos și se va încheia la cimitirul Necropola Memorial Ecumenic, unde va fi înmormântat în cadrul unei ceremonii private.

