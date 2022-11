Protestatarii scandează pentru susținerea echipei de fotbal din Iran la aeroport

Protestatarii au scandat pentru susținerea echipei de fotbal pe plajă din Iran la aeroport atunci când s-au întors învingători după finala cu Brazilia.

Mulțimile au fost văzute în fața aeroportului Bushehr din țară luni (7 noiembrie), unde fanii s-au adunat să urmeze jucătorii echipei naționale de fotbal pe plajă – dar nu au existat cântece sau scandări patriotice, potrivit Reuters.



Manifestații antiguvernamentale au izbucnit în Iran în septembrie, provocate de moartea unei femei kurde, Mahsa Amini, aflată în custodia poliției.

Un cont de Twitter al unui activist larg urmărit, 1500TASVIR, a declarat că jucătorii de fotbal au refuzat să cânte imnul național al Republicii Islamice la începutul semifinalei lor împotriva Emiratelor Arabe Unite.



Reuters a putut verifica locația videoclipurilor, pe baza culorii luminilor, precum și a semnului aeroportului, a ferestrelor și a formei clădirii.

Reuters nu a putut confirma data la care au fost filmate videoclipurile, deși o sursă de încredere a spus că au fost filmate pe 7 noiembrie.

Pentru susținerea echipei de fotbal pe plajă din Iran s-au adunat fanii la aeroport, deși jucătorii nu au aplaudat și nu au sărbătorit victoria din finală



Contul de Twitter a mai spus că jucătorii echipei nu au aplaudat și nu au sărbătorit după ce au învins Brazilia și au câștigat cupa campionatului.



Federația iraniană de fotbal pe plajă, într-o declarație de luni (8 noiembrie), a declarat că acțiunile jucătorilor au fost „neînțelepte”.

Protestele din Iran reprezintă fapte infracționale, susține regimul de la Teheran

Regimul de la Teheran afirmă că protestele din Iran, generate de moartea, la Poliție, a unei fete de 22 de ani, constituie „fapte infracționale” și, din acest motiv, aceste proteste ar fi ilegale.

Punctul de vedere al guvernului Iranului este prezentat într-un document difuzat la Teheran de Înaltul Consiliu pentru Drepturile Omului. Documentul este intitulat „Report of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran on the Major Damages Inflicted Upon Public & Private Properties Following Violent Riots”. Acest document a fost transmis „României libere” de Ambasada Iranului la București.

„Faptele infracționale întreprinse de revoltați pentru a produce pagube semnificative proprietății publice și private constituie o încălcare a dreptului la proprietate, a dreptului la libertate, de circulație, dreptul la siguranță și securitate, dreptul la muncă, dreptul la sănătate fizică și psihică, dreptul de a beneficia de servicii publice, printre alte drepturi. Este evident că, în împrejurări de asemenea natură, oamenii legii sunt obligați să implementeze măsurile legale corespunzătoare în îndeplinirea atribuțiilor legale care le sunt atribuite, astfel încât să mențină și să asigure siguranța și securitatea, precum și ordinea publică”, susține regimul de la Teheran.

