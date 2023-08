Bicicliștii au parte de curse extreme în Kârgâzstan ceea ce presupune că sunt foarte dure din punct de vedere al traseului și al condițiilor din cadrul acestora, potrivit Reuters.

Aproape 150 de sportivi din întreaga lume s-au adunat în Kârgâzstan pentru a participa la una dintre cele mai grele curse de biciclete din lume – Silk Road Mountain Race 2023 – care a început pe 12 august și se va încheia sâmbătă (26 august). Aceasta este una dintre cele mai dure curse de biciclete din lume.

Se numește cursa montană a Drumului Mătăsii la care aproape 150 de sportivi participă.

Bicicliștii concurează peste 1.168 de mile pe vreme extremă prin munţii Kârgâzstanului

„ Este o cursă de bicicletă cu bagajele în spate fără suport, ceea ce înseamnă că cicliștii trebuie să facă totul singuri. Ei trebuie să-și ducă propriul echipament, trebuie să-și ducă propria mâncare și trebuie să aibă grijă de ei înșiși. Oferim doar cursa, experiența, urmărirea și, atâta timp cât sunt în cursă, atunci ei trebuie să facă totul singuri ”, spune Nelson Trees, organizator.

Pentru prima dată în istoria de cinci ani a evenimentului, două femei kârgâze au intrat în cursă anul acesta deși circumstanțe provocatoare le-au determinat să se retragă mai devreme

Este singura cursă de acest gen din Asia Centrală. Evenimentul se va încheia pe 26 august.

Organizația Statelor Turcice pregătește primul congres. Unul dintre invitați este premierul Ungariei

Organizația Statelor Turcice va avea primul ei congres în Uzbekistan, la data de 11 noiembrie 2022, anunță presa din Turcia.

“Organization of Turkic States” (OTS) are cinci membri cu drepturi depline: Turcia, Azerbaidjan, Kazahstan, Kyrgyzstan și Turkmenistan. Cu excepția Turciei, se observă că toate aceste țări au făcut parte din URSS. Se poate deduce că noua organizație este o încercare a Turciei de a-și crește influența internațională, în defavoarea Rusiei. Secretarul general al organizației este diplomatul Baghdad Amreyev (Kazahstan).

Pe de altă parte, unul dintre invitații la congres este premierul Ungariei, Viktor Orbán. De altfel, Orbán este singurul reprezentant de rang înalt al unei țări care nu se declară a fi de origine turcică.

Organizația Statelor Turcice se reunește în orașul istoric Samarkand

Congresul din 11 noiembrie se va desfășura în orașul istoric Samarkand din Uzbekistan. Gazda evenimentului va fi președintele Republicii Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Tema reuniunii este “New Era for the Turkic Civilization: Towards Common Development and Prosperity” (“O nouă eră a civilizației turcice, spre dezvoltare și prosperitate comune”).

