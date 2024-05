Amenzi de 4,6 milioane de euro pentru 29 de retaileri. Plus: deconectarea și telemunca în UE

95,9%

din localitățile țării au sub 15.000 de locuitori, acestea fiind vizate de noua lege privind interzicerea sălilor de jocuri de noroc. Totodată, circa 40 de orașe și tot atâtea municipii nu mai îndeplinesc din punct de vedere formal condițiile pentru a mai fi denumite astfel, având mai puțini locuitori decât cere legea.



564%

cu atât a crescut profitul Huawei în primul trimestru al acestui an, până la valoarea de 2,7 miliarde dolari. Vânzările Huawei au crescut cu 37%, după ce firma chineză a acaparat o parte din cota de piaţă a Apple şi a altor producători rivali. Livrările de smartphone ale Huawei au crescut cu 70% în primul trimestru.



125 de milioane de euro

este profitul net înregistrat de BCR în primul trimestru din 2024, în creștere cu 10.1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creditele noi au ajuns la 3,1 miliarde de lei în T1 2024, cu o creștere de 54% (an pe an) a stocului de credite acordate microîntreprinderilor.