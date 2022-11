Organizația Statelor Turcice pregătește primul congres. Unul dintre invitați este premierul Ungariei

Organizația Statelor Turcice va avea primul ei congres în Uzbekistan, la data de 11 noiembrie 2022, anunță presa din Turcia.

„Organization of Turkic States” (OTS) are cinci membri cu drepturi depline: Turcia, Azerbaidjan, Kazahstan, Kyrgyzstan și Turkmenistan. Cu excepția Turciei, se observă că toate aceste țări au făcut parte din URSS. Se poate deduce că noua organizație este o încercare a Turciei de a-și crește influența internațională, în defavoarea Rusiei. Secretarul general al organizației este diplomatul Baghdad Amreyev (Kazahstan).

Pe de altă parte, unul dintre invitații la congres este premierul Ungariei, Viktor Orbán. De altfel, Orbán este singurul reprezentant de rang înalt al unei țări care nu se declară a fi de origine turcică.

Organizația Statelor Turcice se reunește în orașul istoric Samarkand

Congresul din 11 noiembrie se va desfășura în orașul istoric Samarkand din Uzbekistan. Gazda evenimentului va fi președintele Republicii Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Tema reuniunii este “New Era for the Turkic Civilization: Towards Common Development and Prosperity” („O nouă eră a civilizației turcice, spre dezvoltare și prosperitate comune”).

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!