Cel mai mare pește de apă dulce descoperit vreodată. Cântărește aproximativ 300kg

Cel mai mare pește de apă dulce înregistrat în lume a fost descoperit în râul Mekong din Cambodgia, spun oamenii de știință.

Pisica de mare are aproape 4 metri de la bot la coadă și cântărește puțin sub 300 kg, potrivit unei declarații făcute luni de Wonders of the Mekong, un proiect de cercetare comun Cambodgia-SUA, conform Euronews.

Precedentul record pentru un pește de apă dulce era un pește pisică gigant din Mekong de 293 kg, descoperit în Thailanda în 2005, a precizat grupul.

Peștii de apă dulce sunt definiți ca fiind cei care își petrec întreaga viață în apă dulce, spre deosebire de speciile marine gigantice, cum ar fi tonul roșu și marlinul, sau peștii care migrează între apa dulce și cea sărată, cum ar fi uriașul sturion beluga.

O echipă de oameni de știință a fost chemată să examineze peștele înainte ca acesta să fie eliberat înapoi în râu.

Sunt peștii mari pe cale de dispariție?

Capturarea peștelui nu a fost doar pentru a stabili un nou record, a declarat Zeb Hogan, liderul Wonders of the Mekong, într-un interviu online cu Universitatea din Nevada.

„Faptul că peștele încă mai poate crește atât de mare este un semn de speranță pentru râul Mekong”, a spus el, menționând că această cale navigabilă se confruntă cu multe provocări de mediu.

Râul Mekong traversează China, Myanmar, Laos, Thailanda, Cambodgia și Vietnam. Acesta găzduiește mai multe specii de pești uriași de apă dulce, dar presiunile asupra mediului sunt în creștere.

În special, oamenii de știință se tem că un program major de construcție de baraje din ultimii ani ar putea perturba grav zonele de reproducere.

„Peștii mari la nivel global sunt pe cale de dispariție. Sunt specii de mare valoare. Le ia mult timp să se maturizeze. Deci, dacă sunt pescuiți înainte de a se maturiza, nu au șansa de a se reproduce”, a declarat Hogan.

„Mulți dintre acești pești mari sunt migratori, așa că au nevoie de zone mari pentru a supraviețui. Ei sunt afectați de lucruri precum fragmentarea habitatului din cauza barajelor, în mod evident afectați de pescuitul excesiv. Așadar, aproximativ 70% dintre peștii uriași de apă dulce la nivel global pe cale de dispariție, iar toate speciile din Mekong”.

Urmărește România Liberă și pe Twitter, Facebook și Google News!