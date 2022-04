Tipuri de Web Hosting – Avantaje si Dezavantaje

Cu siguranta te-ai lovit de termenul de web hosting, cel putin o data, mai ales daca detii o afacere sau iti doresti sa pui bazele uneia. Daca inca nu ti se pare familiar termenul, in articolul nostru vei gasi toate informatiile de care ai nevoie, explicate pe intelesul tuturor.

Cum functioneaza web hosting? In momentul in care doresti sa incepi o afacere, ai nevoie de o locatie fizica pentru a configura, stoca si vine produsele. Aceleasi reguli se aplica si in mediu digital odata cu crearea unui site web. Asadar, ai nevoie de un spatiu in care vizitatorii pot vizualiza si mai apoi achizitiona produsele destinate vanzarii.

Cand infiintezi o afacere online, ai o serie de fisiere, imagini, dar si cod HTML. Toate acestea formeaza un intreg, din care este alcatuit siteul. Mai mult decat atat, aceste fisiere ocupa spatiu si au nevoie de o “locatie”. Fara aceasta “locatie”, locul documentelor ar fi doar in computer si nimeni nu ar avea acces la ele. De aceea, rolul unui furnizor de web hosting este sa ofere loc intr-un server web pentru stocarea fisierelor. El este responsabil si de livrarea fisierelor siteului tau imediat cum browserul va face o solicitare introducand numele domeniului tau.

Cand platesti pentru servicii de web hosting, inchiriezi spatiu de stocare pe internet, similar inchirierii unui magazin fizic pentru businessul tau.

Un detaliu important pe care trebuie sa il ai in vedere atunci cand alegi servicii de web hosting este calitatea serviciilor prestate de compania respectiva. Asadar, asigura-te ca apelezi exclusiv la profesionisti.

Pentru a intelege exact cu ce se ocupa gazduirea web este importanta intelegerea termenului. Serviciul de web hosting permite atat oamenilor cat si companiilor sa publice in mediul online un website sau o pagina. Acest lucru este posibil cu ajutorul serverelor, computerele unde sunt gazduite website-urile.

Daca doresti sa-ti vizualizezi site-ul, tot ce trebuie sa faci este sa introduci domeniul in browser.

Tipuri de web hosting

Urmatorul pas este alegerea tipului de web hosting. Hai sa vedem care sunt tipurile de web hosting pentru care poti opta!

Web hosting comun

Este, poate, cel mai des intalnit tip de web hosting. Acest lucru se datoreaza faptului ca este ales de majoritatea entry-levels. Insa, nu inseamna ca este potrivit doar incepatorilor. Gazduirea comuna consta in a-ti stoca site-ul cu alte site-uri in acelasi server. Oamenii opteaza pentru acest tip deoarece pretul este foarte accesibil. Insa, descopera mai jos avantajele si dezavantajele cu care vine:

Avantaje

Impartirea costurilor cu mai multi oameni. In cazul in care furnizorul de web hosting pune sute sau mii de clienti in acelasi server, cheltuielile vor fi considerabil diminuate.

Este o optiune perfecta pentru utilizatorii care detin unul sau doua websiteuri.

Este perfect pentru incepatori.

Dezavantaje

Dat fiind faptul ca exista un numar mare de utilizatori, partajarea poate fi problematica uneori.

VPS Hosting

Al doilea tip de web hosting este VPS, mai exact, server privat virtual. Spre deosebire de primul tip de web hosting, acesta consta in gazduirea pe un server privat, unde tu esti singurul utilizator. Daca in prima faza, am discutat despre un nivel de incepator, in acest caz putem vorbi de un nivel mai dezvoltat al site-urilor.

Avantaje

Exista mai mult control asupra site-ului tau.

Ofera mai multe optiuni de personalizare, ceea ce este un alt beneficiu important pentru orice utilizator.

Exista optiunea de suport clienti, asadar vei primi raspuns la toate intrebarile de care ai nevoie.

Dezavantaje

Spre deosebire de web hosting comun, costurile sunt mai mari.

Serverele private virtuale au nevoie de mententanta dar si de notiuni tehnice avansate pentru ca acestea sa functioneze corespunzator.

Web hosting dedicat

Web hostingul dedicat consta in gazduirea pe un server unic, asadar se elimina existent unui alte pagini in serverul respectiv. La acest tip de web hosting, tu esti singurul utilizator si detii control complet. Astfel, beneficiezi de mai multe resurse dar si de trafic nelimitat si posibilitatea de a personaliza serverul exact cum iti doresti sau in functie de nevoile personale.

Avantaje

Websiteul este singurul site stocat in server.

Beneficizi de un nivel mai avansat al gazdurii.

Ofera diverse optiuni de personalizare.

Este ideal pentru cei cu experienta in mediul online.

Este cea mai sigura optiune de web hosting.

Dezavantaje

Costurile sunt ridicate, avand in vedere ca serverul stocheaza un singur site.

In cazul in care nu esti activ in acest domeniu, informatiile tehnice pot fi dificil de inteles, iar serverul devine greu de controlat.

Chiar daca web hostingul ofera informatii in ceea ce priveste siguranta, responsabilitatea utilizatorului este importanta.

Cloud web hosting

Hostingul Cloud este din ce in ce mai popular. Se refera la o intreaga retea de servere, care sunt conectate intre ele. Insa, vorbim despre o modalitate versatila de web hosting. Cloud permite mai multor servere sa colaboreze pentru a putea controla traficul pentru site-ul tau web. Iata avantajele si dezavantajele cu care vine:

Avantaje

Cel mai important avantaj adus de Cloud este eficienta rezultatelor aduse.

O viteza imbunatatita de partajare a datelor.

Este o modalitate moderna de web hosting.

Dezavantaje

Cloud nu ofera posiblitatea de estimare a cheltuielilor.

Este necesara o conexiune constanta la reteaua de internet pentru functionalitatea optima a serverelor.

Pentru ca anumite tooluri sunt partajate pe serverele ce fac parte din Cloud, confidentialitatea datelor nu este tocmai un punct forte pentru acest tip de web hosting.

In cazul in care te intrebi daca este necesar sa ai anumite abilitati tehnice pentru web hosting, lucrurile pot parea mai clare odata ce ai aflat informatiile necesare despre fiecare tip de gazduire. Daca inca nu stii care ti se potriveste, cea mai buna solutie este sa ceri sfatul specialistilor in domeniu. Alege o companie de incredere care sa iti livreze serviciile intr-un mod profesionist si care sa inteleaga nevoile tale.

Ce alte aspecte primeaza atunci cand vine vorba de web hosting? Citeste articolul nostru in continuare pentru a descoperi tot ce trebuie sa stii!

Numele de domeniu

Inainte de a aprofunda subiectul, numele domeniului este un prim aspect de avut in vedere. Ce este numele de domeniu? Acesta face referire la adresa companiei tale si cum va fi vazuta de utilizatori. Numele domeniului va ajuta userii sa ajunga cat mai repede la web siteul tau dar si sa il faca cunoscut. Astfel, cand cineva va introduce numele domeniului, acesta se va schimba intr-o adresa de IP. Urmatorul pas este ca localizarea documentelor de catre compania de web hosting.

Important: Numele de domeniu trebuie sa fie unic! In cazul in care detii mai mult de un site web, numele celorlate trebuie sa difere.

Cum sa alegi furnizorul de web hosting

In momentul in care ai decis sa alegi un furnizor de web hosting, mai intai trebuie sa iei in considerare tipurile de web hosting pe care ti le ofera. Iata ce trebuie sa ai in vedere atunci cand stabilesti unde sa gazduiesti websiteul:

In primul rand, este important sa stii ce tip de site creezi. Poate fi eCommerce, blog, portofoliu, etc.

In functie de tipul siteului web, se va defini ce tip de bandwidth va rula.

Ia in considerare daca poti crea adrese de email pentru domeniul tau.

Tine cont de tipul optiunilor disponibile de web hosting.

Verifica daca firma de gazduire furnizeaza certificate SSL.

De ce ai nevoie de un domeniu web?

Motivele pentru care domeniul web este o necesitate sunt vaste, insa vom pune accentul pe cele mai importante:

Cu ajutorul unui domeniu web, vei avea parte de un brand online. Da, domeniul web va creste notorietatea brandului tau in mediul online, conducand implicit la mai multa cognoscibilitate in randul publicului tau tinta dar si la trafic crescut.

Un alt avantaj consta in faptul ca odata ce ai inregistrat numele de domeniu, acesta devine unic. Astfel, daca inregistrezi numele brandului, nimeni nu il poate utiliza pentru a-si crea propriul business.

Un nume de domeniu unic ofera credibilitate crescuta comparativ cu un site gratuit.

Avand un website, clientii tai te vor gasi simplu si rapid, ceea ce poate facilita, de asemenea, procesul final de achizitie.

Faptul ca poti scrie in numele brandului tau este un alt beneficiu oferit de domeniul web. Mai mult decat atat, sansele de a-ti fi furata imaginea sunt reduse.

Top 4 lucruri pe care trebuie sa le stii despre web hosting

Reviewurile pe care le primeste furnizorul de gazduire conteaza

Suntem siguri ca nu ti s-a intamplat doar o data sa verifici recenziile unei companii de la care urmeaza sa beneficiezi de un anume produs sau serviciu. La fel este si in cazul firmelor care se ocupa de web hosting. Sfatul nostru este sa verifici reviewurile avantajoase dar si pe cele mai putin favorabile. Garantam ca este o modalitate potrivita de a-ti da seama daca este de incredere.

Exista siteuri care impart adresa IP

Un alt aspect pe care trebuie sa il ai in vedere este faptul ca anumite siteuri de web hosting partajeaza adresa ta IP cu pana la 100 web siteuri. Acesta poate reprezenta un dezavantaj, avand in vedere ca acele siteuri pot fi chiar competitoarele tale. Poti opta pentru o adresa IP personala, insa, la un cost suplimentar.

Certificatele SSL sunt obligatorii

Siguranta siteului este pe primul loc, asadar certificatele SSL sunt obligatorii. Ce este un certificat SSL? Cu ajutorul sau, siteul tau va avea “https://” si va fi considerat sigur in motoarele de cautare. Avantajul este ca majoritatea furnizorilor de web hosting ofera certificate SSL gratuite.

O sa ai nevoie de suport tehnic

Buna functionare a websiteului tau consta si in a avea sprijin de la compania furnizoare de gazduire. Asadar, un alt amanunt pe care trebuie sa il ai in vedere este disponibilitatea firmei cu care vei colabora pe parcurs. Exista posibilitatea de a avea nevoie de informatii tehnice chiar si in afara orelor de program, de aceea este important ca furnizorul sa fie dispus sa iti ofere sprijin atunci cand este necesar.

Concluzie

Nu-i asa ca totul este mai simplu odata ce termenii legati web hosting devin familiari? Pentru buna functionare a businessului tau, web hostingul este un element pe care trebuie sa il ai in vedere, asadar speram ca toate informatiile din articolul nostru au fost folositoare. Nu uita sa te bazezi doar pe companii cu experienta in domeniu, gata sa te ajute cu orice sfar referitor la web hosting, dar si care sa iti ofere pachetul potrivit nevoilor tale.