Noile MacBook-uri Apple au ajuns în România

Noile laptopuri Apple Macbook Pro au acum un design complet refăcut, procesoare M1 Pro și M1 Max, ecrane mini-LED cu ProMotion de dimensiuni mai mari, port HDMI și slot pentru card SD, taste funcționale full-sized și multe altele. Noua linie de laptopuri MacBook Pro include două dimensiuni: 14 și 16 inci.

Varianta de 14 inci se pretează celor care își doresc un laptop mai mic, dar suficient de puternic pentru a face față sarcinilor intensive, în timp ce modelul de 16 inci este ideal pentru cei care au nevoie de un display mai mare pentru a lucra.

Noile laptopuri Apple MacBook Pro au fost lansate la sfârșitul anului trecut, iar acum sunt disponibile și în România! Noile MacBook Pro sunt instrumentele perfecte pentru a duce orice proiect la bun sfârșit cu succes. Cu procesoare puternice și ecranele Liquid Retina XDR uimitoare, vei putea lucra mai rapid și mai eficient ca oricând.

Asemănările dintre MacBook Pro 14 și MacBook Pro 16

Modelele de laptop MacBook Pro 14 și 16 împărtășesc aproape toate caracteristicile lor cheie, cum ar fi tehnologia de afișaj, configurațiile de procesare și opțiunile de conectivitate. Iată, așadar, care sunt asemănările dintre cele două noi mașini de la Apple:

Ecran mini-LED Liquid Retina XDR cu luminozitate susținută de până la 1.000 nits, luminozitate maximă de 1.600 nits, P3 wide color, True Tone și ProMotion.

Opțiuni de echipare cu procesor M1 Pro sau M1 Max

Până la 64 GB de memorie unificată

Până la 8 TB pentru stocare

Touch ID

Cameră FaceTime HD 1080p

Sistem de sunet de înaltă fidelitate cu șase difuzoare cu woofere force-canceling, sunet stereo larg și suport audio spațial

3 porturi Thunderbolt 4

Port HDMI

Slot pentru card SDXC

Mufă pentru căști de 3,5 mm

Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.0

Deosebirile dintre MacBook Pro 14 și MacBook Pro 16

Cea mai evidentă diferență între cele două modele de MacBook Pro este dimensiunea afișajului. Dimensiunile exacte ale ecranelor sunt de 14,2 inci și 16,2 inci. Display-ul de 16,2 inci va înlocui cu succes un calculator desktop și va oferi mult mai mult spațiu pe ecran pentru a lucra concomitent cu mai multe ferestre și a utiliza aplicații profesionale, care necesită suprafață suplimentară de afișare. Ecranul de 14,2 inci este, totuși, mai mare decât cele ale MacBook Pro de 13,3 inci din ultimii ani și oferă, în general, un bun echilibru de lucru pentru majoritatea utilizatorilor.

Secțiunea care conține camera web ocupă foarte puțin din spațiul de afișare, astfel că ambele ecrane ale noilor modele MacBook Pro sunt mai generoase decât cele ale modelelor anterioare. În plus, zona de afișare de sub această secțiune are un raport de imagine de exact 16:10, la fel ca modelele anterioare de MacBook Pro, pentru a se asigura că aceasta nu împiedică vizualizarea normală a conținutului media și a suprafeței de lucru a ecranului în general.

Designul noilor MackBook Pro 14 și 16

Modelul de 16 inci este, desigur, mai mare din punct de vedere fizic decât modelul de 14 inci, cu o amprentă generală semnificativ mai mare. De asemenea, este de remarcat faptul că modelul de 16 inci este cu 0,13 cm mai gros și cu 0,5 kg mai greu.

Astfel, noul laptop Apple MacBook Pro 14 va fi mai portabil și mai confortabil decât modelul de 16 inci în ceea ce privește transportul zilnic. MacBook Pro 16 este mai mare și mai greu și necesită genți de dimensiuni mai mari pentru a pentru a putea fi transportat atunci când călătorești, astfel că va trebui să te asiguri că te simți confortabil cu dimensiunile sale, dacă iei în calcul achiziționarea acestei variante.

Configurațiile M1 Pro în noile laptopuri Apple

Atât varianta de 14 inci, cât și cea de 16 inci pot fi upgradate deopotrivă cu procesorul M1 Max cu CPU 10-core CPU și GPU 32-core, dar dacă vrei să cheltui cât mai puțin posibil sau nu ai nevoie neapărat de performanță suplimentară, merită să iei în considerare și procesoarele configurațiilor de bază. Configurația de bază a lui MacBook Pro 14 include un procesor M1 Pro cu CPU 8-core și GPU 14-core, în timp ce modelul de bază de 16 inci conține un M1 Pro cu CPU 10-core și GPU 16-core.

High Power Mode în MacBook Pro 16

MacBook Pro 16 echipat cu procesor M1 Max oferă o caracteristică software denumită High Power Mode. Atunci când este activat, High Power Mode va crește performanța laptopului pentru sarcini de lucru intensive și susținute. High Power Mode este conceput, așadar, pentru a optimiza performanța mașinii, oferind sprijin în executarea sarcinilor ce necesită mai multe resurse.

Odată activat, High Power Mode va elimina procesele de sistem consumatoare de resurse de pe lista de priorități pentru a valorifica la maxim performanța procesorului M1 Max. Setarea este, evident, opusă celei Low Power Mode, care are ca scop scăderea performanței sistemului în favoarea prelungirii duratei de viață a bateriei.

MacBook Pro 14 nu dispune de High Power Mode, așa că, dacă îți dorești să ai opțiunea de a folosi procesorul M1 Max la capacitate maximă, trebuie să alegi modelul MacBook Pro 16.

Durata de viață a bateriei la modelele MacBook Pro 14 și 16

Datorită dimensiunilor sale generoase, MacBook Pro 16 include o baterie mai mare și cu o durată de viață, implicit, mai lungă. Modelul de 14 inci conține o baterie de 70 wați-oră, în timp ce bateria modelului de 16 inci este de 100 wați-oră. În ceea ce privește durata de viață a bateriei, Apple susține că MacBook Pro 14 poate oferi până la 17 ore de autonomie a bateriei la redarea videoclipurilor. Modelul de 16 inci adaugă 4 ore în plus, pentru a atinge o durată de 21 de ore de redare video. Prin comparație, modelul de 16 inci este evident mai eficient din punct de vedere al duratei de viață a bateriei, dar nici autonomia de 17 ore a lui MacBook Pro 14 nu este de ignorat, fiind cu 7 ore mai bună decât al modelului Apple pe care îl înlocuiește. Așadar, dacă ești în căutarea unui laptop nou puternic, descoperă acum noile MacBook Pro de 14 și 16 inci la DABSTORE.

Mod de încărcare la MacBook Pro 14 și 16

MacBook Pro 14 folosește un adaptor de alimentare USB-C de 67 W sau 96 W, în timp ce modelul de 16 inci folosește un adaptor de alimentare de 140 W. Ambele modele de MacBook Pro oferă capabilități de încărcare rapidă. Totodată, cele două modele de laptop Apple folosesc portul MagSafe 3 pentru a se încărca rapid, însă modelul de 14 inci oferă și posibilitatea de încărcare rapidă printr-unul din porturile sale USB-C/Thunderbolt 4. Așadar, dacă ai nevoie de opțiunea de încărcare rapidă prin USB-C, atunci va trebui să mergi pe varianta de 14 inci pentru a dispune de această funcționalitate.