HONOR România a anunțat lansarea în China a telefonului HONOR Magic Vs și a seriei HONOR 80. HONOR Magic Vs ridică standardele industriei în ceea ce privește designul, ecranul, performanța și experiența utilizatorului, făcându-l partenerul perfect pentru afaceri și divertisment.

HONOR oferă posibilitatea tinerilor creatori să își atingă potențialul creativ cu ajutorul noului telefon. Noul HONOR 80, cel mai recent smartphone introdus în eleganta gamă HONOR, se mândrește cu capacități îmbunătățite de videografie și fotografie.

Depășind performanțele dispozitivelor pliabile existente, care vin adesea cu un ecran extern lung și îngust, HONOR Magic Vs oferă o experiență asemănătoare cu cea a unei tablete, ideală pentru utilizatorii care sunt implicați în activități multitasking, pentru că pot beneficia de o suprafață mai mare de ecran.

„Suntem încântați să prezentăm următoarea generație a flagship-ului nostru pliabil, HONOR Magic Vs, care reunește inovații revoluționare și o experiență de utilizare excepțională într-un design elegant și stilat. HONOR Magic Vs va fi primul nostru flagship pliabil care va debuta pe piețele de peste hotare și suntem încrezători că va oferi progrese uriașe, transformând modul în care oamenii din întreaga lume își folosesc smartphone-urile.” – a declarat George Zhao, CEO al HONOR Device Co, Ltd.

Un smarthopne pliabil de top în industrie, realizat cu un design inovator al balamalei. Extrem de subțire și ușor, HONOR Magic Vs are o grosime de 12,9 mm atunci când este pliat și cântărește doar 261 g, ceea ce îl face cel mai ușor smartphone pliabil din industrie la ora actuală. HONOR Magic Vs este dotat cu cea mai puternică baterie din aceeași clasă de smartphone-uri pliabile existente pe piață, cu capacitate de utilizare pe tot parcursul zilei.

Disponibil în culori uimitoare precum portocaliu, cyan și negru, HONOR Magic Vs nu vine doar cu un design impecabil, ci oferă și soluții profesionale pentru confortul ochilor, fiind dotat cu Dynamic Dimming. Această funcție are capacitatea de ajustare a luminozității ecranului într-un mod inteligent și dinamic pentru a reduce oboseala ochilor cauzată de timpul petrecut pe ecran. De asemenea, HONOR Magic Vs dispune de un sistem cu trei camere foto permițând utilizatorilor să capteze imagini extraordinare cu detalii uimitoare, oferind o experiență fotografică și videografică superioară. Așadar, HONOR Magic Vs se mândrește cu cele mai bune capacități de fotografiere din clasa sa, producând imagini de înaltă calitate în toate scenariile.

