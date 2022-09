Turul României a ajuns la final: britanicul Mark Stewart este campionul din 2022

Turul Ciclist al României s-a încheiat astăzi, la București, după ce cehul Daniel Babor a câștigat etapa a cincea, pe un traseu de 96 km, în care s-a pedalat cu o viteză medie de peste 45km/h, dar britanicul Mark Stewart este marele câștigător al ediției a 55-a și al tricoului galben.

Daniel Babor a câștigat în acest Tur și etapa a doua.

La nivel general, Turul României 2022 a fost câștigat de către Mark Stewart, iar în top 10 avem doi cicliști români: Cristian Răileanu (locul 2) și Emil Dima (locul 6), conform spotmedia.ro.

Top 10 cicliști în Turul României 2022

Loc Ciclist Echipa Timp total

1 STEWART Mark Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling 16:56:20

2 RAILEANU Cristian Romania 0:13

3 OTRUBA Jakub Elkov – Kasper 0:14

4 BANASZEK Alan HRE Mazowsze Serce Polski 1:04

5 HEMING Mika ATT Investments 1:08

6 DIMA Emil Giotti Victoria – Savini Due 1:11

7 TESFATSION Natnael Drone Hopper – Androni Giocattoli 1:12

8 CEPEDA Jefferson Alveiro Caja Rural – Seguros RGA 1:13

9 DALLA VALLE Nicolas Giotti Victoria – Savini Due 1:15

10 BUDZINSKI Tomasz HRE Mazowsze Serce Polski ,,



Românul Eduard Grosu, fost purtător de tricou galben în acest Tur și câștigător al unei etape, unul dintre favoriții pentru victoria de la București, s-a clasat astăzi pe locul 5.

Top 10 cicliști în etapa a cincea din Turul României 2022

Daniel Babor (ELKOV KASPER CZECH CYCLING TEAM), 1.03:08

David Gonzales Lopez (CAJA RURAL-SEGUROS SGA)

Filipo Tagliani (DRONE HOPPER-ANDRONI GIOCATTOLI)

Jakub Murias (VOSTER ATS TEAM)

Eduard Grosu (DRONE HOPPER-ANDRONI GIOCATTOLI)

Jesper Rasch (ABLOC CT)

Joren Bloem (ABLOC CT)

Leo Bouvier (BIKE AID)

Maciej Paterski (VOSTER ATS TEAM)

Giacomo Salvallagio (TEAM NOVAK)



Clasamentul tricourilor în Turul României 2022



Tricoul galben, câștigătorul clasamentului general: Mark Stewart

Tricoul roșu, pentru cele mai multe puncte câștigate: Eduard Grosu

Tricoul verde, pentru cel mai bun cățărător: Cormac Mcgeough

Tricoul alb, pentru cel mai bun ciclist sub 23 de ani: Mika Heming

Tricoul albastru, pentru cel mai bun ciclist român: Eduard Grosu

Tricoul gri, pentru cea mai bună echipă: Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling

Turul României 2022 are loc în perioada 6-11 septembrie și se desfășoară pe un traseu de aproximativ 850 km de la Satu-Mare la București, trecând prin Bistrița, Târgu-Mureș, Făgăraș și Curtea de Argeș. Devenind un veritabil ambasador al țării, traseul Micii Bucle este construit astfel încât să pună în lumină importante zone turistice din România. Anul acesta, plutonul va traversa zone emblematice precum Țara Lăpușului în Maramureș, Colinele Transilvaniei și cel mai spectaculos drum din țară – Transfăgărășan.

Diversitatea peisajelor românești, o multitudine de obiceiuri, tradiții și comunități, precum și frumusețea locurilor traversate vor fi promovate, în premieră pentru ciclismul românesc, în 50 de țări, prin intermediul unor rezumate zilnice transmise de Eurosport. Pe plan local, Turul este transmis în direct și integral pe canalul TV Sport Extra, precum și online, pe site-ul www.turulromaniei.ro și pe paginile de Facebook Tour of Romania și Auchan. De asemenea, retrospectiva fiecărei etape va fi transmisă zilnic, în perioada competiției, pe TVR 1. Materiale video și știri din timpul competiției vor fi disponibile zilnic pe Eurosport.ro și pe pagina de Facebook Eurosport România, iar rezumatele etapelor vor putea fi urmărite la cerere și pe aplicația Eurosport Player.

Premii totale în valoare de peste 26.000 euro pentru cicliști

Cei peste 130 de cicliști profesioniști din țări precum precum Spania, Columbia, China, Irlanda, Polonia, Cehia, Italia, Austria, Germania, Olanda, Noua Zeelandă, SUA sau Bulgaria vor concura atât pentru puncte UCI, cât și pentru premiile în valoare totală de peste 26.000 de euro, acordate atât celor care punctează în clasamente, cât și celor care trec primii linia de sosire. De asemenea, la finalul fiecărei etape, liderii clasamentelor vor primi tricouri distinctive pe care să le poarte în etapa următoare, după cum urmează:

Tricoul galben – Lider în Clasamentul General

– Lider în Clasamentul General Tricoul roșu – Lider în Clasamentul pe Puncte

– Lider în Clasamentul pe Puncte Tricoul Verde – Lider în Clasamentul Cățărătorilor

– Lider în Clasamentul Cățărătorilor Tricoul Alb – Lider în Clasamentul Tinerilor (Sub 23 de ani)

Se vor acorda și tricouri trofeu:

Tricoul albastru – Lider în Clasamentul Românilor (va fi purtat în competiție)

– Lider în Clasamentul Românilor (va fi purtat în competiție) Tricoul Gri – Lider în clasamentul pe echipe (se acordă la finalul ultimei etape).

Turul României 2022 este organizat de Federația Română de Ciclism, în parteneriat cu Ministerul Turismului și Auchan Retail România.

Sponsori tricouri distinctive: Alpro – Tricoul galben, Mandy – Tricoul verde, M&M – Tricoul alb, Orange – Tricoul albastru, Auchan – Tricoul roșu, Federația Română de Ciclism – Tricoul Gri.

Sponsori Eveniment: LaDorna Lactate, Home Garden, Pedigree, Dr. Oetker – Guseppe, Albalact – Zuzu Fit, Pepsi Max, Colgate, Ariel, Elit, Hochland, Biciclete Ozaktac, Olympus, Meda, Help Net, Tissot, Albiniprassa, Joy2Wander, Tissot, Albini Prassa.

Partener mobilitate: Petrom

Apa oficială: Dorna

Partener tehnic: Bellotto

Partener auto: Porsche Inter Auto

Vestimentație asigurată de Nympha.

Parteneri instituționali: Primăriile Satu Mare, Bistrița, Târgu Mureș, Făgăraș, Cristian, Curtea de Argeș.

Partener media: Eurosport1, Eurosport2, Sport Extra, Tvr1, Tvr2, Radio Guerilla.

Parteneri media: Argespress.ro, Argeșul Online, Jurnal de Argeș, TimpOnline.ro, ObservatorBN.ro, Ziarul Răsunetul, Radio Târgu Mureș, Informația Zilei, Satu Mare Online, Satu Mare News, Sportul Sătmărean.

Despre Turul României

Originile Turului României datează de la începutul secolului trecut când, inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobilă” a organizat, în august 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București. Odată cu venirea Primului Război Mondial, competiția s-a oprit. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a organizat prima competiție ciclistă națională – Turului României, supranumit și „Mica Buclă”, pe o distanță de 1026 de kilometri, împărțiți în 7 etape. Pentru că a fost organizată cu pauze – cea mai notabilă de 10 ani, între 1936-1946 – competiția a ajuns de-abia la ediția 55, deși au trecut 88 de ani de la lansare. Ediția a 45-a (din 2008) a fost prima ediție care a figurat în calendarul Federației Internaționale de Ciclism.

Începând cu 2019, competiția este organizată în parteneriat cu Auchan România și este co-finanțată de Ministerul Sportului, Auchan și partenerii Auchan. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 6-11 septembrie. În cadrul competiției, sportivii vor lupta pentru tricoul galben (liderul clasamentului general), tricoul roșu (liderul în clasamentul pe puncte), tricoul verde (King of the Mountain), tricoul alb (cel mai bun U23) și tricoul albastru (cel mai bun român). Mai multe informații despre Turul României 2022 sunt disponibile pe www.turulromaniei.ro.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!