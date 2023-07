Surpriza zilei la Wimbledon. Iga Swiatek, principala favorită a competiției, eliminată de Elina Svitolina.

Ucraineanca Elina Svitolina s-a calificat în semifinalele turneului de Grand Slam de la Wimbledon, după ce a eliminat-o pe poloneza Iga Swiatek, principala favorită a competiției, în trei seturi, scor 7-5, 6-7, 6-2.

Fostă numărul trei mondial, Svitolina a mai ajuns o singură dată în semifinale la Wimbledon, în 2019, când a fost eliminată de viitoarea campioană, românca Simona Halep.

Ucraineanca mai are în palmares o semifinală de Grand Slam, la US Open, performanță obținută tot în anul 2019.

Svitolina, în prezent locul 76 WTA, a revenit în circuit în urmă cu doar trei luni, după ce în octombrie 2022 a născut. Aceasta este căsătorită cu tenismenul francez Gael Monfils.

Swiatek nu mai ajunsese până acest an în sferturi la Wimbledon. Poloneza a câştigat de trei ori Roland Garros şi o dată US Open.

A five-star performance 🌟@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj